TPHCM yêu cầu doanh nghiệp báo cáo thưởng Tết trước ngày 20/12

TPHCM yêu cầu doanh nghiệp công bố thưởng Tết sớm (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Trong văn bản gửi các doanh nghiệp, Sở Nội vụ TPHCM đề nghị các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn thành phố thực hiện tốt việc trả lương, trả thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Việc này nhằm ổn định tình hình lao động, việc làm và quan hệ lao động, đồng thời tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp tập trung sản xuất, kinh doanh và người lao động an tâm làm việc vào dịp Tết.

Để thực hiện yêu cầu trên, Sở Nội vụ đề nghị doanh nghiệp phối hợp, trao đổi với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, căn cứ vào hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo thỏa thuận.

Trước ngày 20/12, doanh nghiệp phải xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và thông báo cho người lao động biết.

Sở Nội vụ yêu cầu doanh nghiệp phải thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, trả thưởng để người lao động biết rõ. Các nội dung phải công bố là: Tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán (tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết…), thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm và thời điểm thực hiện trả lương, trả thưởng.

Sau khi công bố kế hoạch trả lương, trả thưởng, doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch cho người lao động. Sở Nội vụ TPHCM nhấn mạnh: “Không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp”.

Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chi trả tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động trong dịp Tết thì thông tin, trao đổi nhanh với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và báo cáo về các cơ quan quản lý lao động, việc làm để cùng phối hợp, có kế hoạch thưởng Tết và hỗ trợ cho người lao động.

Để tổng hợp nhanh tình hình trả lương, trả thưởng vào dịp cuối năm báo cáo Bộ Nội vụ và UBND Thành phố, Sở Nội vụ TPHCM đề nghị doanh nghiệp báo cáo đầy đủ các thông tin về tiền lương, tiền thưởng trước ngày 20/12.