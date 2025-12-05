Bão nối bão, chủ vườn cam "tiến vua" tiền tỷ không dám nhận cọc của khách

“Có khách quen đặt 500 quả, 20 tháng Chạp sẽ hái nhưng giờ cam vẫn đang rụng, không biết đến thời điểm đó, vườn tôi có thu hoạch đủ số lượng khách đặt để giao không?”, ông Nguyễn Văn Hạnh, trú tại xóm Quyết Thắng, xã Nghi Lộc buồn bã bên rổ cam rụng vừa nhặt.

Ông Hạnh trồng gần 50 gốc cam Xã Đoài, độ tuổi 5-9 tuổi, cho thu hoạch ổn định nhiều năm nay. Loài cam Xã Đoài nổi tiếng với vị thơm, ngọt thanh đặc trưng, xưa kia là sản vật tiến vua.

Thời tiết bất lợi, bão nối bão khiến sản lượng cam "tiến vua" của ông Hạnh bị sụt giảm (Ảnh: Hoàng Lam).

Điều đặc biệt, giống cam này chỉ trồng ở đất quanh khu vực giáo xứ Xã Đoài mới có hương vị riêng biệt ấy. Bởi vậy, đây cũng là loại cam có giá bán “mơ ước”, từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng/quả.

Do diện tích trồng ít, giá bán cao, nên cam Xã Đoài gần như không bán đại trà như các giống cam khác. Phần lớn cam được khách đặt mua các nhà vườn ngay từ khi đậu quả, chờ gần Tết Nguyên đán thu hoạch.

Dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, vườn cam của ông Hạnh cho thu hoạch gần 2.000 quả. Trung bình giá 80.000 đồng/quả, gia đình ông Hạnh thu 160 triệu đồng. Tuy nhiên trong vụ cam năm nay, dự kiến vườn của ông giảm sản lượng khoảng một nửa vì cam rụng quả.

Theo ông Hạnh, năm nay thời tiết thất thường, từ tháng 7 đến cuối tháng 9 liên tiếp xảy ra mưa bão, ảnh hưởng đến cây cam. Đặc biệt cơn bão số 10, gió quật khiến cành bị gãy, một số cây bị bật gốc, gia đình ông Hạnh phải dựng dậy để chăm sóc phục hồi cho cây.

Cam bị úng, héo cuống và rụng sau bão số 10 (Ảnh: Hoàng Lam).

Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài khiến vườn bị ngập úng. Dù ông Hạnh đã cố gắng khơi thông hệ thống hào để thoát nước ra ngoài nhưng nước ứ đọng, ngấm vào đất đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cây, dẫn tới cam bị héo quả, rụng dần. Có hôm vợ chồng ông Hạnh phải dọn cả bao tải cam rụng.

Gia đình ông Nguyễn Văn Phúc (xóm Quyết Thắng) cũng gặp tình trạng tương tự. Dù có 80 gốc cam nhưng ông Phúc không dám nhận đặt cọc của khách vì sợ thu hoạch không đủ để giao.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội nông dân xã Nghi Lộc, cho biết cam Xã Đoài là loài cây khá khó tính trong việc chăm sóc, dễ bị ảnh hưởng bởi khí hậu, thời tiết cực đoan như mưa bão, ngập úng và sương muối.

Người trồng cam Xã Đoài lo lắng nếu tình trạng rụng quả vẫn tiếp diễn, khó có thể đáp ứng được số lượng do khách đặt trước (Ảnh: Hoàng Lam).

Cơn bão số 5 và bão số 10 với gió giật mạnh đã khiến nhiều vườn cam bị rụng quả non. Mưa kéo dài sau bão gây ngập úng cũng là nguyên nhân gây tình trạng cam rụng quả, đặc biệt là ở các khu vườn ở vùng trũng thấp. Các hộ trồng cam đã nâng nền vườn, bồi đất vào gốc, đào hào rãnh thoát nước nhằm hạn chế thiệt hại do ngập úng.

“Cam Xã Đoài có giá cao, ổn định nên dù diện tích không nhiều nhưng mang lại nguồn thu nhập tốt cho người trồng. Một số vườn có mạch nước ngầm, chất đất tốt cho những quả cam to, mọng nước, có thời điểm bán với giá 120.000 đồng quả. Từ nay đến Tết, nếu thời tiết hanh khô, tình trạng cam rụng sẽ giảm”, bà Thảo thông tin.