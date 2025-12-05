Thông tin mới vụ án chủ kênh “Hà và Việt Nam” chiếm đoạt tiền từ thiện

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phát đi thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ trong vụ án chiếm đoạt tài sản liên quan tới Đào Quang Hà (SN 2001, trú xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên), chủ Fanpage "Hà và Việt Nam".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ án, liên hệ với điều tra viên thụ lý vụ án là Nguyễn Văn Cường, thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa, số điện thoại 0904796889.

Đào Quang Hà (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, ngày 11/10, xe tải chở hàng cứu trợ từ Đắk Lắk ra miền Bắc, khi đi đến cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua tỉnh Ninh Bình) xảy ra va chạm với ô tô con Honda City biển kiểm soát Thanh Hóa.

Sau va chạm, chủ xe tải trong đoàn thiện nguyện đã đồng ý bồi thường 100 triệu đồng dựa trên bảng báo giá từ đại lý Honda ô tô Thanh Hóa.

Một thành viên trong đoàn cứu trợ sau đó đăng clip lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng đánh giá về bảng giá phụ tùng và dịch vụ của hãng. Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý với nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn cho rằng báo giá quá cao.

Đại lý Honda ô tô Thanh Hóa đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh thông tin lan truyền trên mạng, vì cho rằng điều này ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của đại lý.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Lê Đăng Đức (SN 1992, trú tại xã Thiệu Giao, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, trú tại xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đại lý Honda ô tô Thanh Hóa cung cấp).

Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ thêm Đào Quang Hà để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản kêu gọi từ thiện.

Theo điều tra ban đầu, Đào Quang Hà là chủ Fanpage “Hà và Việt Nam” và là thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, có vai trò kêu gọi ủng hộ để đoàn tổ chức hoạt động thiện nguyện tại vùng lũ Thái Nguyên vào đầu tháng 10.

Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa xe từ thiện của đoàn và một công dân người Thanh Hóa, dù không trực tiếp có mặt chứng kiến vụ việc nhưng Hà đã đăng tải lại video của đoàn lên trang mạng xã hội cá nhân, thu hút nhiều bình luận, công kích chủ xe bị tai nạn và người dân Thanh Hóa.

Nhiều bình luận bày tỏ mong muốn được ủng hộ nhà xe của đoàn thiện nguyện khắc phục số tiền 100 triệu đồng đã đền bù cho chủ xe Thanh Hóa.

Hà đã công khai số tài khoản cá nhân và đăng bài kêu gọi ủng hộ. Sau đó, trang Facebook có tên “Thị Thu Hường Bùi” đã chuyển khoản 43 triệu đồng ủng hộ cho Hà, nhưng không muốn công khai danh tính.

Nắm bắt được điểm này, Hà đã chuyển 40 triệu đồng sang tài khoản cá nhân khác của mình, không công bố số tiền với nhà xe để sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Tại cơ quan công an, Hà đã thừa nhận hành vi phạm tội.