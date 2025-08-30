Nông dân đội mưa bão Nongfa thu hoạch "đệ nhất danh quả" chạy lũ

Ngày 30/8, do ảnh hưởng của bão Nongfa (bão số 6), nhiều địa phương tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Trong đó, vùng trồng bưởi xã Phúc Trạch bị ngập lụt, chia cắt do nước sông Ngàn Sâu dâng cao.

Trước việc mưa lớn kéo dài, người dân đã ra thu hoạch bưởi ở những khu vực trũng thấp, tránh thiệt hại. Chính quyền xã cũng huy động lực lượng công an, dân quân hỗ trợ người dân.

Ông Trần Xuân Tỵ, Trưởng thôn Phú Lễ, xã Phúc Trạch, cho biết địa phương có 30ha diện tích trồng bưởi đã bị ngập lụt. Nhiều vườn bị nước lũ ngập hơn 1,5m.

"Từ trưa 30/8, khi nước bắt đầu dâng vào vườn bưởi, người dân chèo thuyền ra khu vực ngập để thu hái. Đối với bưởi, khi ngập nếu không kịp thu hoạch sẽ thiệt hại nặng vì bị thối úng", ông Tỵ thông tin.

Sau khi thu hoạch, một số người dân dùng xe máy, xe kéo chở quả đặc sản ra "chợ bưởi" (chợ tự phát, chỉ buôn bán duy nhất quả bưởi) ở xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bán.

Họ trải bạt hoặc để trong thùng xe bày bán để khách xem, trả giá. Thông thường thời điểm chính vụ từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10, thương lái tứ xứ điều khiển ô tô tải về địa phương này mua.

Tuy nhiên, vì điều kiện thời tiết mưa gió, khu vực chợ bưởi này vắng người hơn thường lệ.

Bưởi vì thế không được giá như trước. Theo người dân, giá quả đẹp nhất khoảng 45.000 đồng/quả tại vườn, nếu không thuận lợi xuống còn 20.000-25.000 đồng/quả. Thế nhưng, hiện nay, mỗi quả bưởi chỉ có giá 15.000-17.000 đồng/quả.

Anh Trần Đình Trọng (44 tuổi, trú tại thôn Đồng Trang, xã Hương Đô, Hà Tĩnh) cho biết anh dùng xe kéo chở bưởi ra bày bán từ đầu giờ chiều.

"Gia đình tôi trồng 300 gốc bưởi, do mưa lớn, sợ ngập, chúng tôi đã thu hoạch một phần. Khi mang ra chợ bán, giá bưởi thấp nên chúng tôi chưa bán", ông Trọng nói.

Chờ nhiều giờ nhưng không bán được giá mình mong muốn, vợ chồng anh Trọng đành chở số bưởi về nhà, chờ khi mặt hàng này tăng giá sẽ bán sau.

Bà Hồng (xã Hương Đô) cũng đội mưa, chạy xe máy chở 2 bì bưởi ra chợ xem giá cả thế nào nhưng đành ra về.

Một số thương lái địa phương ngã giá mua thành công với người dân. Họ cho số bưởi vào bao tải, chờ vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ.

Theo báo cáo của xã Phúc Trạch, toàn xã có 50ha diện tích trồng bưởi đã cho thu hoạch bị ngập. Trong đó, thôn Phú Lễ 30ha, thôn Ngọc Bội 15ha, thôn Phú Lập 4ha, thôn Tân Hội 1ha.

Năm 2002, bưởi Phúc Trạch lọt vào danh sách 7 loại quả quý hiếm quốc gia, cấm xuất khẩu giống. Sản phẩm bưởi Phúc Trạch đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm, khu vực địa lý gồm 19 xã thuộc địa bàn huyện Hương Khê cũ. Vì thế, bưởi Phúc Trạch được mệnh danh "đệ nhất danh quả" của các địa phương này. Loại quả đặc sản này có mùi thơm nhẹ tự nhiên đặc trưng, vị ngọt hơi thanh chua, được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng.

Ảnh: Dương Nguyên - Xuân Tỵ