Người phụ nữ được gọi là đóa hoa làng quyết theo "nghề đàn ông"

Con đường riêng của người phụ nữ tay búa tay đục

Giữa làng quê Hà An, xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng, một người phụ nữ với vẻ ngoài liễu yếu lại chọn gắn bó với nghề đục đẽo gỗ vất vả. Đó là chị Lê Thị Hà, chủ một xưởng điêu khắc gỗ gia đình, người đã biến những khối gỗ thô mộc thành tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Xưởng điêu khắc của chị Hà nằm khiêm tốn bên đường tỉnh ĐT610B, bỗng trở nên nổi tiếng vào giữa tháng 9 vừa qua khi hình ảnh bà chủ xuất hiện trên một kênh mạng xã hội. Câu chuyện về người phụ nữ 34 tuổi đã có 15 năm gắn bó với nghề "đàn ông" này thu hút sự chú ý của nhiều người.

Người phụ nữ 34 tuổi đã có 15 năm gắn bó với nghề điêu khắc gỗ (Ảnh: Công Bính).

Chị Hà kể lại hành trình đến với nghề đầy bất ngờ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị từng thử sức với nghề trang điểm cô dâu và uốn tóc nhưng đều không thành. Cơ duyên đến khi chị tiếp xúc với những người thợ mộc trong xóm. Từ các cuộc trò chuyện, chị quyết định theo học nghề tay búa tay đục.

Ban đầu, cả người chú trong làng là chủ xưởng gỗ và cha chị đều phản đối vì cho rằng nghề này quá vất vả, không phù hợp với con gái.

Người phụ nữ 34 tuổi thành công sau 15 năm gắn bó với nghề điêu khắc gỗ (Video: Công Bính).

"Lúc đầu chủ xưởng gỗ cũng không nhận tôi vì là phụ nữ làm nghề này vất vả, không trụ được lâu", chị Hà chia sẻ. Tuy nhiên, trước sự quyết tâm của chị, mọi người dần chấp nhận và ủng hộ.

Sau 3 năm học nghề và vài năm làm thuê tại xưởng, chị Hà quyết định mở cơ sở sản xuất riêng. Hành trình khởi nghiệp của chị không hề dễ dàng.

Chị từng thuê mặt bằng ở chợ Miếu Bông (huyện Hòa Vang cũ) và thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cũ) nhưng đều thất bại vì chi phí cao và thiếu khách hàng.

Cuối cùng, chị trở về quê, tự động viên mình: "Về quê thì yên tâm vì không chịu áp lực trả tiền mặt bằng hàng tháng, làm được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu".

Những ngày có nhiều hàng, em gái chị Hà phụ việc để kịp giao cho khách hàng (Ảnh: Công Bính).

Dần dần, nhờ sự giới thiệu của khách hàng, quảng bá trên mạng xã hội và tham gia các hội chợ chuyên ngành, sản phẩm của chị Hà bắt đầu được biết đến. Với năng khiếu vẽ và sự tỉ mỉ, công việc của chị ngày càng phát triển. Từ chỗ làm một mình, chị đã nhận thêm thợ vào đào tạo để cùng nhau tạo ra những sản phẩm độc đáo.

Đôi tay tài hoa tạo dựng chỗ đứng trong nghề

Chị Hà cho biết để có được thành công như ngày hôm nay là cả một quá trình không ngừng học hỏi và cố gắng. "Tất cả kiến thức và kinh nghiệm đều là do bản thân tôi mỗi ngày cố gắng học hỏi, tích lũy", chị nói.

Để nâng cao tay nghề, chị Hà không ngại tìm tòi, học từ các bậc tiền bối tới các trang mạng chuyên về gỗ. Chị còn khăn gói ra các làng nghề nổi tiếng ở phía Bắc như Bắc Ninh, Nam Định cũ để học hỏi thêm, mở mang tầm mắt.

Thợ tại cơ sở điêu khắc gỗ của chị Hà chăm chú với công việc (Ảnh: Công Bính).

"Thực sự với tôi 15 năm làm nghề là một hành trình dài. Để công việc dần tốt lên như hôm nay là sự dụng công học hỏi từ Nam ra Bắc", chị Hà bày tỏ.

Chị Hà tin rằng phụ nữ có lợi thế riêng trong nghề điêu khắc gỗ. Chị giải thích, đường nét tỉ mỉ, mềm mại của sản phẩm phụ thuộc vào tính kiên trì và độ mềm mại của đôi tay phụ nữ. Ví dụ như tạo hoa, lá trên sản phẩm thì phụ nữ có con mắt mỹ thuật hơn, do đó có thể làm đẹp hơn thợ nam giới.

Các sản phẩm điêu khắc của chị Hà đều được làm thủ công, mang tính độc bản và có hồn. Giá trị mỗi sản phẩm dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng tùy kích cỡ và độ tinh xảo.

Một trong những sản phẩm hoàn thiện, chuẩn bị giao cho khách (Ảnh: Công Bính).

"Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ là làm để kiếm cái nghề mưu sinh thôi chứ chưa đam mê nhưng rồi làm lâu, thích nghề lúc nào không hay", bà chủ xưởng nghề điêu khắc gỗ bộc bạch.

Hiện tại, cơ sở của chị Hà có 3 thợ chính và thường xuyên nhận thêm thợ thời vụ khi có nhiều đơn hàng. Thu nhập bình quân của mỗi thợ đạt 12-15 triệu đồng/tháng. Mỗi năm, cơ sở sản xuất trên dưới 15 tác phẩm lớn, chưa kể các sản phẩm nhỏ. Đặc biệt, chị còn đào tạo nghề miễn phí và lo ăn ở cho 5-6 thanh niên từ các tỉnh xa đến học nghề.

Ông Dương Hiển Công, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Gò Nổi, cho biết, xã có hàng chục cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ. Các cơ sở như của chị Hà, xã đã có những chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi, tạo công ăn việc làm.

Một tác phẩm điêu khắc có độ tinh xảo cao của chủ cơ sở (Ảnh nhân vật cung cấp).

Theo ông Công, Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của xã có nội dung tập trung vào phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó có việc bảo tồn và phát huy các nghề truyền thống như mây tre đan, chạm khắc gỗ nghệ thuật.

Xã Gò Nổi cũng đang xây dựng đề án và nghiên cứu các cơ chế chính sách phù hợp để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp nông thôn, đồng thời gìn giữ và phát triển các nghề truyền thống của địa phương.