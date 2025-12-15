Nhiều tỉnh thành thông tin “nóng” về đề kiểm tra học kỳ 1

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT TPHCM, các trường THCS, THPT hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 1 trước ngày 3/1/2026.

Việc kiểm tra học sinh được thực hiện thông qua bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính, bài thực hành và dự án học tập.

Với các bài kiểm tra đánh giá bằng điểm số, đề kiểm tra được xây dựng trên cơ sở ma trận và bản đặc tả, đáp ứng yêu cầu cần đạt của môn học theo Chương trình GDPT 2018.

Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh không kiểm tra vượt yêu cầu cần đạt (Ảnh: Hoài Nam).

Đối với các hình thức đánh giá bằng nhận xét, bài thực hành và dự án học tập, phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của môn học trước khi thực hiện.

Hình thức, cấu trúc đề kiểm tra theo hướng đổi mới (tự luận, trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp tự luận, tỷ lệ các mức độ câu hỏi…) do hiệu trưởng quyết định sau khi thống nhất với tổ chuyên môn, bảo đảm đánh giá và phân loại học sinh.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp kế hoạch dạy học; không kiểm tra vượt yêu cầu cần đạt, mức độ cần đạt của chương trình GDPT và không kiểm tra các nội dung đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Theo hướng dẫn kiểm tra học kỳ 1 năm học 2025-2026 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long, cấp tiểu học tổ chức kiểm tra từ 29/12/2025 đến 9/1/2026.

Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND xã, phường hướng dẫn, chỉ đạo các trường trong công tác ra đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1.

Hiệu trưởng chỉ đạo ra đề, ban hành quyết định thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra; tổ chuyên môn ra đề thống nhất cho cả khối theo quy định. Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm về tính chính xác của đề.

Đề kiểm tra đảm bảo phù hợp yêu cầu cần đạt, các thành phần năng lực và đặc trưng môn học; kết hợp trắc nghiệm và tự luận, thiết kế theo 3 mức độ quy định của Bộ GD&ĐT, đồng thời có 1-2 câu về nội dung giáo dục địa phương.

Với lớp có đa số học sinh là người dân tộc Khmer, tổ chuyên môn có thể ra đề riêng phù hợp đối tượng nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chung.

Đặc biệt, Sở lưu ý giáo viên thông báo riêng cho cha mẹ học sinh về kết quả kiểm tra của học sinh.

Đối với THCS, THPT và GDTX, thời gian kiểm tra học kỳ 1 từ 22/12/2025 đến 3/1/2026.

Hiệu trưởng chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn căn cứ yêu cầu cần đạt của môn học và thực tế triển khai kế hoạch giáo dục để thống nhất xây dựng ma trận, bảng đặc tả đề kiểm tra, trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt trước khi thực hiện; đề kiểm tra được xây dựng đúng theo ma trận, bảng đặc tả đã duyệt.

Tuyệt đối không ra đề ngoài phạm vi chương trình đã học và yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục hiện hành.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT tỉnh An Giang về kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2025–2026, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch kiểm tra bảo đảm đánh giá, phân loại học sinh theo Thông tư 22/2021 của Bộ GD&ĐT.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức công tác ra đề kiểm tra đúng quy định với 5 bước: xác định mục đích; xác định hình thức; xây dựng ma trận và bản đặc tả; biên soạn câu hỏi, hướng dẫn chấm và thang điểm; duyệt và thẩm định đề.

Tổ chuyên môn xây dựng ma trận, đặc tả đề kiểm tra thể hiện rõ nội dung và mức độ nhận thức; ma trận phải được tổ trưởng chuyên môn và lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi ra đề.

Mỗi môn học có ít nhất 2 đề kiểm tra (1 đề chính thức, 1 đề dự phòng), bảo đảm bảo mật và phân hóa hợp lý.

Tại Đồng Nai, Sở GD&ĐT hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá năm học 2025–2026 đối với THCS, THPT phải căn cứ yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực theo Chương trình GDPT và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; không kiểm tra nội dung vượt yêu cầu hoặc mức độ cần đạt của chương trình.

Học sinh cả nước bước vào giai đoạn kiểm tra học kỳ 1 năm học 2025-2026 (Ảnh minh hoạ: Hoài Nam).

Đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận và bản đặc tả, đáp ứng yêu cầu cần đạt của môn học.

Với các môn đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số, các cơ sở giáo dục THPT phải xây dựng ma trận, đặc tả, đề kiểm tra và hướng dẫn chấm đảm bảo yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật.

Nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp kế hoạch dạy học; tăng cường giám sát, thực hiện hiệu quả đánh giá thường xuyên và định kỳ; khuyến khích xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra.

Đối với các môn, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích kiểm tra định kỳ qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp đặc thù môn học; việc đổi mới kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo trung thực, khách quan, công bằng và chính xác.

Riêng môn lịch sử, địa lý, tăng cường câu hỏi khai thác tư liệu, tranh ảnh, lược đồ, bản đồ và câu hỏi mở nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, hạn chế học thuộc máy móc.