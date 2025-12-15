Nông dân thu lợi kép từ việc bắt loại "thiên địch"

Những ngày này, hàng trăm người dân tại các xã Xuân Phú, Thăng Bình, Nam Phước… (thành phố Đà Nẵng) đang đổ xô ra đồng, từ sáng sớm đến chiều muộn, để thu gom ốc bươu vàng bán cho thương lái, biến loài vật gây hại này thành nguồn thu nhập thời vụ.

Trước đây, ốc bươu vàng thường được bà con nông dân bắt về làm thức ăn cho gia cầm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự xuất hiện của các thương lái thu mua, ốc bươu vàng đã trở thành một nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ gia đình.

Ốc bươu vàng đầy đồng, người dân đổ xô đi bắt kiếm thêm thu nhập (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Nguyễn Thị Dung (45 tuổi, trú tại xã Thăng Bình) cho biết, tranh thủ những ngày chưa vào vụ cấy, bà thường ra cánh đồng gần nhà để bắt ốc. Với đôi ủng và chiếc xô nhựa, bà men theo bờ ruộng, thoăn thoắt nhặt ốc từ những đám ruộng nước trong dày đặc ốc bươu vàng.

Theo bà Dung, tháng 8, sau khi vụ lúa hè thu kết thúc, ruộng đồng ngập nước và cỏ mọc um tùm tạo môi trường lý tưởng cho ốc bươu vàng sinh trưởng. Đến tháng 12, khi ruộng được cày bừa sạch cỏ để chuẩn bị cho vụ lúa đông xuân, mặt ruộng trống trơn khiến ốc lộ ra và dễ bắt hơn.

Mỗi ngày, bà Dung có thể bắt được hơn 50kg ốc bươu vàng. Với giá 4.000 đồng/kg, bà thu về hơn 200.000 đồng.

"Còn gần một tháng nữa mới vào vụ lúa đông xuân, tận dụng lúc rảnh rỗi, chúng tôi đi khắp các cánh đồng bắt ốc, vừa diệt ốc gây hại, vừa có thêm tiền sinh hoạt", bà Dung chia sẻ.

Ngoài việc cho thu nhập, bắt ốc bươu vàng còn giúp giảm thiệt hại mùa màng (Ảnh: Ngô Linh).

Vợ chồng ông Trần Văn Dũng (56 tuổi, xã Xuân Phú) cũng tranh thủ những ngày mưa không có việc làm để bắt ốc bươu vàng kiếm thêm thu nhập. Ngày thường, ông bà làm phụ hồ, nhưng mùa mưa ít việc nên chuyển sang bắt ốc mưu sinh.

Ông Dũng cho biết, ốc to được thương lái bán vào các quán nhậu và chợ dân sinh, còn ốc nhỏ dùng làm thức ăn cho thủy sản. Mặc dù công việc này không đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, nhưng mỗi ngày vợ chồng ông có thể bắt được 120-130kg ốc, thu về hơn 500.000 đồng.

"Bắt ốc phải cúi người cả ngày nên lưng mỏi, muốn bắt được nhiều phải có sức khỏe. Công việc này vừa giúp có thêm thu nhập, vừa giúp tiêu diệt loài thiên địch phá hoại mùa màng", ông Dũng nói.

Ốc bươu vàng đẻ 200-300 trứng trong khoảng 3 giờ, là một trong những sinh vật gây hại sản xuất nông nghiệp (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Nguyễn Thị Tám, chủ cơ sở thu mua ốc bươu vàng ở xã Xuân Phú cho biết mỗi ngày cơ sở của bà thu mua gần 7 tấn ốc. Sau đó, ốc được đóng thành từng bao 50kg và bán cho thương lái chở vào các tỉnh phía Nam để làm thức ăn chăn nuôi thủy sản.

Việc bắt ốc bươu vàng không chỉ mang lại thu nhập cho người dân mà còn góp phần giảm thiểu thiệt hại mùa màng. Loài ốc này sinh sản rất nhanh, thường cắn ngang cây lúa non hoặc chồi non từ sau khi gieo sạ cho đến khi cây lúa được 30 ngày tuổi.

Ốc bươu vàng (tên khoa học Pomacea canaliculata) du nhập vào Việt Nam từ thập niên 1980 của thế kỷ trước và nhanh chóng trở thành một trong những sinh vật gây hại nghiêm trọng nhất cho nền nông nghiệp.

Loài ốc này có khả năng sống sót đến 6 tháng trong điều kiện khô hạn và sinh sôi trở lại khi gặp nước. Mỗi lần đẻ, ốc bươu vàng có thể đẻ 200-300 trứng trong khoảng 3 giờ.