Bộ Y tế chỉ đạo điều tra vụ 105 người bị ngộ độc nghi do ăn bánh mì

Theo Cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cần chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung tối đa nguồn lực để điều trị, theo dõi sát diễn biến sức khỏe của người bệnh, không để xảy ra trường hợp biến chứng nặng.

Có 105 người bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì Hồng Vân (Ảnh: Quốc Triều).

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguyên nhân gây ngộ độc, làm rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc.

Trong trường hợp phát hiện cơ sở bán bánh mì vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi phải xử lý theo đúng quy định pháp luật và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Liên quan đến vụ việc, ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết từ ngày 14/12 đến nay đã có 105 người tới các cơ sở y tế trên địa bàn để khám và điều trị do bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì Hồng Vân. Trong số này có 73 người phải điều trị nội trú tại các bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ sở bánh mì Hồng Vân đã đăng tải thư xin lỗi lên mạng xã hội. Chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân gửi lời xin lỗi đến khách hàng đồng thời nhận trách nhiệm về sự cố.

Các cơ sở bán bánh mì Hồng Vân đã đóng cửa để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Quốc Triều).

Chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân cũng thừa nhận những thiếu sót trong quá trình kiểm soát và chế biến thực phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Cơ sở này đã đóng cửa toàn bộ các chi nhánh để phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh nguyên nhân gây ngộ độc và khắc phục hậu quả.

Như Dân trí phản ánh, từ ngày 14/12, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hàng chục bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. Những người này cho biết đã ăn bánh mì của cơ sở Hồng Vân. Sở Y tế đã yêu cầu cơ sở bánh mì Hồng Vân tạm dừng hoạt động để phối hợp điều tra.

Cơ sở bánh mì Hồng Vân có nhiều chi nhánh tại Quảng Ngãi. Mỗi ngày cơ sở này bán ra thị trường hàng nghìn cái bánh mì.