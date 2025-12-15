Tạm giữ 3 người dùng chai thủy tinh đuổi đánh nhau ở Hải Phòng

Ngày 15/12, Công an Hải Phòng thông tin, khoảng 0h30 ngày 13/12, anh N.V.L. (SN 1991, trú phường Ngô Quyền, Hải Phòng) bị nhóm đối tượng dùng chai thủy tinh đánh vào vùng đầu và bụng, gây thương tích. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng điều trị.

Nhóm đối tượng bị Công an phường Ngô Quyền tạm giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Ngô Quyền phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng khẩn trương xác minh vụ việc.

Cơ quan công an xác định, khoảng 23h54 ngày 12/12, do mâu thuẫn, Xìn Láo Sán (SN 1987), Xìn Xuân Diệu (SN 2006, cùng trú Tuyên Quang) và Nguyễn Quang Trung (SN 1998, trú Quảng Ninh) đã xô xát, dùng vỏ chai bia đuổi đánh anh N.V.L. trên đường Ngô Quyền.

Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ ba đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.