Công an điều tra vụ thanh niên tử vong bên đường ở Lâm Đồng

Thông tin ban đầu, sáng 15/12, một số người dân lưu thông trên đường Lý Thái Tổ, phường 2 Bảo Lộc, Lâm Đồng, thấy xe máy nằm bên lề đường nên đến kiểm tra. Lúc này, họ phát hiện nam thanh niên nằm cạnh xe máy, nhưng đã tử vong.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc (Ảnh: Khánh Hồng).

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường 2 Bảo Lộc có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Nguyễn Ngọc Thiện, 19 tuổi, trú tại phường 2 Bảo Lộc. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.