Lai tạo hàng chục giống hoa súng, 9X "tự trả lương" 30 triệu đồng/tháng

Từ bỏ công việc thợ thạch cao nặng nhọc với thu nhập bấp bênh, anh Võ Viết Tú (33 tuổi), trú tại xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng đã mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình trồng hoa súng cảnh, đạt lợi nhuận hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Đầu năm 2021, với số vốn 30 triệu đồng tích lũy và vay mượn, cùng sự hướng dẫn của bố vợ, anh Tú bắt đầu hành trình "tự trả lương" cho mình. Anh thử nghiệm 100 chậu hoa súng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Khi hoa phát triển tốt và có lãi, anh càng thêm quyết tâm theo đuổi con đường này.

Anh Võ Viết Tú với mô hình khởi nghiệp hoa súng cảnh (Ảnh: Ngô Linh).

Điểm đặc biệt trong mô hình của anh Tú là khả năng tự lai tạo các giống hoa súng từ Thái Lan, Úc, Mỹ, cho ra đời nhiều chủng loại độc đáo, được khách hàng ưa chuộng.

Hiện tại, anh Tú đã mở rộng quy mô với 2 trang trại trồng súng tại xã Gò Nổi và phường Hòa Xuân, tổng diện tích hơn 4.000m2. Khu vực này được chia thành hơn 40 hồ, mỗi hồ 80m2, cùng một phần đất dành riêng cho việc lai tạo cây giống.

Sản phẩm hoa súng của anh Tú được tiêu thụ rộng khắp cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài, chủ yếu cung cấp sỉ cho các shop hoa cây cảnh, khu resort, biệt thự.

Anh Tú đã lai tạo hàng chục giống hoa súng độc, lạ (Ảnh: Ngô Linh).

Mỗi ngày, anh Tú cung cấp ra thị trường gần 100 chậu hoa súng các loại. Hoa súng thông thường có giá 25.000-30.000 đồng/chậu, trong khi hoa súng lai tạo với màu sắc độc đáo có giá 300.000-500.000 đồng/chậu.

Đặc biệt, các sản phẩm hoa súng độc lạ, thuần Việt còn được xuất khẩu sang Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc với giá bán từ vài trăm đến cả nghìn USD mỗi chậu.

Anh Tú chia sẻ: "Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng tôi thu lãi hơn 30 triệu đồng. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục lai tạo nhiều giống hoa quý, độc lạ, thuần Việt để giới thiệu đến bạn bè quốc tế".

Mô hình trồng hoa súng giúp anh có lợi nhuận hơn 30 triệu đồng/tháng (Ảnh: Ngô Linh).

Với gần 5 năm kinh nghiệm, anh Tú nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn nước sạch, mát (độ pH 6-7) và đất thịt phù sa tươi tốt để cây con nhanh bén rễ. Phân bón cho hoa súng là bánh dầu đậu phộng ép, và chỉ sau 2-3 tháng, hoa súng đã có thể xuất bán.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, mô hình của anh Tú còn tạo việc làm ổn định cho 2 lao động địa phương với mức lương trung bình 7-9 triệu đồng/tháng.

Chị Hồ Thị Hoàng Tú, Bí thư Đoàn xã Gò Nổi, đánh giá cao mô hình khởi nghiệp của anh Võ Viết Tú: "Anh Tú là tấm gương dám nghĩ, dám làm, điển hình về tinh thần khởi nghiệp. Mô hình này có chi phí đầu tư thấp nhưng đem lại lợi nhuận cao, tạo động lực cho nhiều thanh niên phát huy nội lực, tự tin làm giàu, phát triển kinh tế tại quê hương".