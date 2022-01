Xổ số, từ lời nguyền đến lời khuyên cho những ai thích giàu nhờ may rủi

Ai mà không mơ trở thành người trúng số? Hãy tưởng tượng là sau một ngày tệ hại, trên đường về nhà, bạn móc ví và bỏ ra 2 USD để mua một tấm vé Powerball. Rồi khi xổ số quay thưởng, bạn soi các con số và nhận ra mình đã trúng thưởng. "Tấm vé vàng" đó bỗng nhiên giúp bạn thoát khỏi nợ nần, thanh toán hết các hóa đơn và kiếm được một việc làm tốt hơn.

Tuy nhiên, khi tìm kiếm từ khóa "lời nguyền xổ số" trên Google, bạn sẽ tìm thấy vô số câu chuyện về những người trúng số gặp kết cục bi thảm vì "vận may chưa đủ lớn" này của họ.

"Nếu trúng xổ số, bạn sẽ dành tiền để làm gì?", là cách bắt đầu cuộc trò chuyện phổ biến giữa bạn bè, gia đình và những buổi hẹn hò đầu tiên. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu trúng số chẳng mang lại niềm vui mà thậm chí còn là thảm họa cho bạn và gia đình của bạn?

"Lời nguyền của xổ số", đối với một số người, là một nghiên cứu tâm lý. Với người khác, nó lại là kết quả thấy trước. Còn với những người khác nữa, thực ra là đa số, nó là thứ chưa được biết đến. Có lẽ rất kỳ lạ nhưng nhiều người chiến thắng đã ước rằng họ chưa từng trúng số.

Trúng số có thực sự làm cho người ta hạnh phúc? (Minh họa: Dreamstime).

LỜI NGUYỀN VỚI NHỮNG NGƯỜI TRÚNG SỐ

Từng hạnh phúc tột cùng, Kenneth và Connie Parker (Mỹ) nhanh chóng chứng kiến cuộc hôn nhân 16 năm của họ tan vỡ vài tháng sau khi họ trúng giải độc đắc 25 triệu USD.

Theo ABC News, "vợ của Kenneth trở nên lạnh nhạt, đuổi anh ta ra khỏi căn hộ mà họ đã mua và nói với anh ta rằng cô ấy đang giữ tất cả tiền". Đó là một kết cục đột ngột cho một cuộc hôn nhân tưởng chừng như không gì có thể chia cách.

Hay như Michael Carroll (Anh) chẳng bao giờ nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ bước sang một trang mới sau khi giành được 9,7 triệu bảng Anh (khoảng 15 triệu USD). Khoảng một năm sau khi trúng giải này, Sandra, vợ anh, đã đâm đơn ly hôn, mang theo cô con gái nhỏ Brooke, chỉ do cô "tức giận vì cuộc sống quá đầy đủ, dư thừa", theo Mail Online.

8 năm sau, Carroll đã phung phí tất cả số tiền kiếm được của mình vào ma túy, cờ bạc và gái mại dâm, và trở nên nghèo kiết xác, thậm chí còn tệ hơn cả lúc chưa trúng số.

Còn Billie Bob, sau khi trúng giải xổ số Texas 31 triệu USD thì nghĩ rằng mình đã có tất cả. Tấm vé này như là một "lá bùa" đối với người đàn ông đang phải vật lộn kiếm tiền để lo cho vợ và những đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng 2 năm sau, không thể chịu nổi áp lực khi liên tục cho bạn bè vay tiền và than thở về mối quan hệ căng thẳng trong gia đình, Harrell đã tự sát trong phòng ngủ tại nhà riêng ở Kingwood, Texas, Mỹ.

Còn Jeffrey Dampier, người may mắn trúng giải thưởng 20 triệu USD từ xổ số Chicago vào năm 1996, lại dành phần lớn số tiền này chia cho những người thân. Anh thậm chí đưa 38 thành viên gia đình đi du ngoạn Caribe trong 7 ngày. Anh còn mua nhà, xe cho bố mẹ và các anh chị em của mình nhưng không phải ai cũng cảm kích anh vì hành động đó. Năm 2005, Dampier bị chính chị dâu của mình là Victoria Jackson bắt cóc và sát hại, bỏ xác trong xe tải.

Vào thời điểm khi trúng giải xổ số, Jack Whittaker là người thắng giải độc đắc cao nhất từ với một vé duy nhất trị giá 315 triệu USD trong giải xổ số đa bang Powerball.

Sau khi giành chiến thắng, Whittaker đã quyên góp rất nhiều tiền cho các nhà thờ và tổ chức từ thiện, nhưng điều này không ngăn được lời nguyền bám theo anh. Đầu tiên, 545.000 USD tiền mặt đã bị đánh cắp từ xe khi Whittaker đang ở một câu lạc bộ thoát y. Lần thứ hai 200.000 USD bị đánh cắp. Nhưng điều đó chẳng thấm tháp gì. Sau đó còn là những cái chết.

Nhiều kết cục bi thảm đã xảy ra với những người trúng độc đắc (Minh họa: OneLotto.com).

Cậu bạn trai của cháu gái Whittaker được tìm thấy chết tại nhà ông do dùng ma túy quá liều. Vài tháng sau, chính cháu gái của ông cũng được phát hiện chết, nguyên nhân tương tự. 5 năm sau, con gái của ông cũng chết. Rồi em gái ông cũng qua đời.

5 câu chuyện trên chính là ví dụ điển hình về lời nguyền trúng số. Nhưng trên thực tế, có nhiều câu chuyện khác cũng bi thảm tương tự những câu chuyện này.

Vì thế, ai đó nghĩ rằng mọi vấn đề có thể được giải quyết bằng trúng số, thì hãy nghĩ lại!

NHỮNG LÝ DO ĐỂ MONG "THÔI THÌ... ĐỪNG TRÚNG SỐ"

Gần một nửa số người Mỹ thích chơi xổ số - và ngay cả khi không trúng giải, họ vẫn thích nghe những câu chuyện về những người chiến thắng.

Theo nghiên cứu từ The Washington Post, tổng chi tiêu cho xổ số cấp tiểu bang đã tăng từ 29,8 tỷ USD vào năm 1995 lên 72,7 tỷ USD vào năm 2016. Đó là cả một khoản tiền lớn.

Theo một nghiên về người giàu và người nghèo, những người thành công không có tư duy trúng xổ số. Tư duy trúng xổ số là ý tưởng cho rằng có một con đường tắt dẫn đến sự giàu có tức thì nhờ sự may mắn ngẫu nhiên.

Nhưng nó không chỉ là về xổ số. Đó là về việc chấp nhận rủi ro không được đào tạo và đầu cơ bằng tiền của bạn. Những người thường xuyên đánh bạc hoặc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp mà họ không thực sự hiểu biết cũng có "tư duy xổ số".

Tuy nhiên, rất ít người nhận ra rằng "tư duy xổ số" phần lớn là một điều viển vông.

Hãy tưởng tượng bạn có thể có bao nhiêu tiền trong 10, 20 hoặc 30 năm kể từ bây giờ nếu như chọn đầu tư chỉ một vài đôla mỗi tuần vào quỹ lương hưu. Thực tế là nếu bạn tiết kiệm hoặc đầu tư thay vì mua vé số thì cơ hội trở thành triệu phú của bạn còn cao hơn.

Hãy xem những người trúng số trước đây và bạn sẽ nhận thấy rằng hầu như không ai trong số họ là CEO, doanh nhân, giám đốc điều hành cấp cao hoặc chuyên gia có uy tín giàu có cả. Họ thậm chí còn có kết cục bi thảm như những trường hợp nêu trên.

Theo một báo cáo năm 2016 từ Vox, các trò chơi xổ số được chơi nhiều ở các khu vực lân cận nơi thu nhập hộ gia đình từ 25.000 đến 80.000 USD. Trong khi đó, các khu vực mà thu nhập hộ gia đình khoảng từ 200.000 USD trở lên thì hiếm khi người ta thấy dân chơi xổ số.

Mong đổi đời từ trúng số chẳng sai, nhưng bạn có tin vào "lời nguyền xổ số"? (Ảnh: Getty Images).

Nghiên cứu từ Insured Retirement Institute và Center for Generational Kinetics (Mỹ) cho thấy 15% thế hệ trẻ coi xổ số là một phần trong kế hoạch nghỉ hưu của họ. Thoạt nghe thì rất buồn cười, nhưng đó cũng là dấu hiệu nghiêm trọng cho thấy triển vọng nghỉ hưu thực sự áp đảo như thế nào đối với thế hệ millennial. Loại lo lắng này có thể khiến họ tiếp cận với việc tiết kiệm để nghỉ hưu bằng cách đưa ra những quyết định mạo hiểm không mang lại hiệu quả.

Trúng xổ số không hẳn tốt đẹp như những gì bạn tưởng tượng. Và có 5 lý do bạn có thể muốn suy nghĩ lại về những giấc mơ trúng số của mình.

Thứ nhất, nếu bạn muốn kết hôn, đừng mơ được trúng số.

Nợ nần có thể gây ra nhiều căng thẳng cho một gia đình, nhưng một số người trúng xổ số không may mắn đã chứng minh rằng sự giàu có cũng có thể gây ra nhiều căng thẳng tương tự vậy.

Juan Rodriguez nghĩ rằng cuộc đời anh cuối cùng đã xoay chuyển khi anh trúng giải độc đắc xổ số tiểu bang New York với tổng trị giá 149 triệu USD. Khi đó, anh vừa nộp đơn phá sản công ty, trong tài khoản chỉ còn 0,78 USD.

Sau khi trúng số, vợ anh cũng hòa giải. Sau khi trả nợ, anh còn 88,5 triệu USD. Nhưng chỉ một tháng sau, vợ anh đâm đơn ra tòa, đòi ly hôn và muốn một nửa số tiền 88,5 triệu USD này. Cuối cùng thì họ cũng ly hôn thật và Rodriguez chỉ kiếm được một nửa giải thưởng của mình. Dù thế, ít nhất thì sau khi trúng số, anh cũng trả được nợ.

Còn cuộc sống của William Hurt lại thật sự bị đảo lộn sau khi anh trúng giải độc đắc 3,1 triệu USD trong giải xổ số năm 1993 của Michigan. 2 năm sau, Hurt tái nghiện cocaine. Anh bị vợ bỏ, ra đi tay trắng, cũng chẳng giành được quyền nuôi con.

Nếu muốn sống, bạn hãy tránh xa giải độc đắc

Abraham Shakespeare, một phụ tá lái xe tải 43 tuổi, trúng giải độc đắc 30 triệu USD vào năm 2006. Nhưng 3 năm sau, anh "biến mất". Cuối cùng thì thi thể của anh được tìm thấy ở sân sau nhà bạn trai. Dorice Donegan "Dee-Dee" Moore. Moore sau đó bị buộc tội giết Shakespeare.

Nói không với xổ số nếu bạn không muốn phá sản

Nghe có vẻ lạ lùng đúng không? Trúng số thì làm sao mà phá sản được? Nhưng thực tế là một vài cá nhân đã trải qua điều này khi họ trúng số.

Evelyn Adams, một người gốc New Jersey, dường như may mắn nhất trên trái đất khi trúng xổ số TWICE trong vòng 4 tháng với tổng số tiền lên tới 5,4 triệu USD. Cô đã lên kế hoạch để đi học trở lại, và thậm chí mở một cửa hàng âm nhạc với số tiền trúng giải.

Tuy nhiên, không có kế hoạch nào trong số này trở thành hiện thực. 16 năm sau khi trúng giải, Adams đã phải chuyển đến một bãi đậu xe kéo để ở sau khi đã cho đi và tiêu hết số tiền thắng được của mình.

Whittaker - người trúng "lời nguyền xổ số" (Ảnh: Bloomberg).

Nếu bạn là người mê tín, bạn sẽ không chơi xổ số

Bạn thấy điểu gì từ những câu chuyện này? Trúng xổ số thật tệ.

Mặc dù có vẻ như chỉ là một loạt các sự trùng hợp kỳ lạ, nhưng vẫn tồn tại cả một lý thuyết về "lời nguyền xổ số".

Nếu bạn không tin vào những lời nguyền rủa, hãy xem câu chuyện của Whittaker - một trong những người trúng giải nổi tiếng với lời nguyền này. Câu chuyện của ông cùng với cái chết của những người thân đã liệt kê trong phần trên, chính là ví dụ. Giờ thì Whittaker chẳng có gia đình hay tài sản. Còn tài khoản của ông thì đã bị kẻ trộm "làm sạch", theo lời của Whittaker.

CafeTerra bình luận về trường hợp của Whittaker: "Tôi ước gì mình xé được tấm vé đó."

Cuộc sống của bạn không tệ như bạn nghĩ, nên không cần mong "đổi đời" bằng xổ số.

Nợ nần rất kinh khủng khiến nhiều người rơi vào tình cảnh cực kỳ thảm khốc. Khi bạn muốn trúng số để đổi đời, hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về nó: Bạn có thực sự muốn một cuộc sống liên tục bị theo đuổi bởi bạn bè và phương tiện truyền thông?

"Tiền không mua được hạnh phúc" nghe có vẻ quá cường điệu nhưng nếu bạn thực sự nghĩ rằng tiền sẽ giải quyết được mọi vấn đề của mình, hãy chủ động về khoản nợ của mình và tìm cách trở lại đúng hướng.

ĐÂU CHỈ TRÚNG SỐ MỚI CÓ THỂ GIÀU CÓ

Muốn thành công và giàu có, bạn không nhất thiết phải mua xổ số. Bạn nên rèn luyện những thói quen cuối cùng dẫn đến sự giàu có và thành công. Bạn có thể học một số thói quen phổ biến sau của các nhà triệu phú.

Hãy dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để chỉ suy nghĩ

Bạn nên dành thời gian suy nghĩ về sự nghiệp, tài chính, gia đình, sức khỏe, các vấn đề và công việc kinh doanh của bạn. Hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi như: Làm gì để tăng tiền của mình?, Tôi có hài lòng với công việc hiện tại của mình không? Làm thế nào để tôi có thể cải thiện bản thân ngày hôm nay?

Hãy tránh xa trò đỏ đen nếu muốn một gia đình hạnh phúc (Ảnh: Pinterest).

Tìm kiếm các thông tin phản hồi

Bạn nên tìm hiểu những gì đang hoạt động và những gì không còn hoạt động. Nếu không có phản hồi, bạn sẽ không biết mình có đang đi đúng hướng hay không hoặc làm cách nào để cải thiện bản thân.

Hướng tới mục tiêu

Hầu hết triệu phú tự thân đặt ra mục tiêu để xây dựng đế chế tài chính của họ. Hãy tạo mục tiêu xung quanh ước mơ của mình và theo đuổi chúng đến cùng.

Tập thể dục

Các triệu phú tự thân luôn ưu tiên và quan tâm đến sức khỏe của mình. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp họ có một đầu óc nhạy bén để giải quyết các vấn đề, sáng tạo và vượt qua các trở ngại.