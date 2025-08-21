Kiêu hãnh hình ảnh 12 máy bay tập nhiệm vụ A80 trên Quảng trường Ba Đình

Sáng 21/8, bầu trời Thủ đô Hà Nội trở nên sôi động khi các biên đội máy bay hùng dũng tiến vào khu vực Quảng trường Ba Đình để tập luyện, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Mạnh Quân).

Khoảng 11h trưa, từ sân bay Hòa Lạc, 10 chiếc trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172 của Không quân Việt Nam đồng loạt cất cánh, tiến thẳng vào trung tâm Thủ đô và xuất hiện trên bầu trời Quảng trường Ba Đình lịch sử (Ảnh: Nam Anh).

Đây là lần đầu tiên 10 chiếc trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bài bay luyện trong trung tâm Thủ đô Hà Nội và khu vực Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Nam Anh).

10 chiếc trực thăng được sắp xếp theo đội hình 1-3-3-3, bay ở độ cao từ 150m trở lên khi đi qua khu vực khán đài. Các phi công duy trì đội hình nghiêm ngặt, giữ khoảng cách giãn cách 100m, với cự ly ngang - dọc 50 x 50m, tạo nên màn bay chuẩn xác và ấn tượng (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau khi thông qua khán đài Quảng trường Ba Đình, đội hình 10 trực thăng tiếp tục chuyển hướng, tiến sâu vào không phận nội đô. Đây là khung cảnh hiếm hoi, tạo nên ấn tượng mạnh mẽ trên bầu trời Thủ đô (Ảnh: Mạnh Quân).

Mười chiếc trực thăng đồng loạt xuất hiện trên bầu trời Thủ đô, bay qua nhiều di tích và công trình mang tính biểu tượng, đặc biệt trong đó có Cột cờ Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Trực thăng bay qua nhiều công trình biểu tượng khác như tượng đài Lenin, Đài tưởng niệm các Liệt sĩ vô danh… tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa hùng tráng (Ảnh: Minh Quân - Quyết Thắng).

Dàn trực thăng bay 3 vòng, đi ngang qua khu vực hồ Hoàn Kiếm, biểu tượng mang tính lịch sử của Thủ đô Hà Nội (Ảnh: Nam Anh).

Đông đảo người dân và du khách nước ngoài đã có mặt chờ từ sớm ở nhiều khu vực quanh Quảng trường Ba Đình để chào đón màn bay biểu diễn của các phi công không quân Việt Nam (Ảnh: Hà Nam - Trần Thanh).

Một số tòa cao ốc quanh khu Ba Đình chật kín cư dân lên điểm cao để ngắm máy bay (Ảnh: Hải Long - Hoàng Việt).

Khoảng 11h20, 2 chiếc máy bay vận tải Casa C212 của Không quân Việt Nam xuất hiện trên bầu trời, bay song song qua khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử (Ảnh: Mạnh Quân).

Biên đội 2 chiếc máy bay vận tải Casa C212 di chuyển từ sân bay Gia Lâm, đi vòng dọc đê Hồng Hà, Nghi Tàm và rẽ trái theo hướng đường Thanh Niên tiến về khu vực Quảng trường Ba Đình.

Hai chiếc máy bay vận tải Casa C212 tiếp tục thực hiện bài bay lặp lại 3 lần và rời khu vực Quảng trường Ba Đình trở về sân bay Gia Lâm.