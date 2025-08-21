Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp chi cho những khoản nào?

Người lao động làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp tại TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Chương VII Luật Việc làm năm 2025 quy định toàn bộ các nội dung liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, Mục 6 Chương VII bao gồm 6 điều (từ Điều 43 đến Điều 48) quy định về Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Điều 44, nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là các khoản đóng của người lao động và người sử dụng lao động, khoản hỗ trợ của ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, tiền sinh lời của hoạt động đầu tư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật cũng là nguồn thu của quỹ.

Việc sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 45 Luật Việc làm năm 2025. Theo đó, quỹ được sử dụng vào 5 hoạt động sau:

Việc chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp cũng được luật quy định nghiêm ngặt với các nội dung có thể chi, mức chi…

Cụ thể, theo Điều 46 Luật Việc làm năm 2025, chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp bao gồm 4 nội dung.

Mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở số phần trăm của dự toán thu, chi bảo hiểm thất nghiệp.

Định kỳ 3 năm, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định về mức chi này.

Đồng thời, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán hằng năm đối với báo cáo quyết toán nội dung chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài ra, Điều 43 Luật Việc làm năm 2025 còn quy định Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, hoạt động đầu tư quỹ theo định kỳ 3 năm một lần và báo cáo kết quả với Quốc hội.

Nếu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ có yêu cầu, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ được kiểm toán đột xuất.

Luật Việc làm năm 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.