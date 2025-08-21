Chưa chốt “số phận” đàn hổ, chủ trại nuôi mỗi ngày mất tiền triệu

Ngày 21/8, ông Lê Xuân Cải, Trưởng phòng Quản lý rừng và Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cho biết đến nay ông Nguyễn Mậu Chiến - chủ trại nuôi hổ tại xã Xuân Tín (huyện Thọ Xuân cũ), nay là xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa - vẫn chưa có phương án cụ thể trong việc quản lý, nuôi nhốt đàn hổ.

Theo ông Cải, trang trại nuôi hổ của gia đình ông Chiến đã hết hạn cấp phép từ năm 2017 và không được cấp phép nuôi trở lại, do vướng mắc về các thủ tục, quy định của pháp luật.

9 cá thể hổ còn lại tại trang trại của gia đình ông Chiến vẫn đang được nuôi nhốt tại xã Xuân Tín (Ảnh: Hoàng Đông).

“Từ khi hết hạn, gia đình ông Chiến vẫn tạm thời được giao nuôi nhốt đàn hổ dưới sự quản lý, giám sát của chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm. Việc quản lý đàn hổ gặp nhiều vướng mắc. Do đó, gia đình ông Chiến đang phải chi tiền triệu mỗi ngày để nuôi đàn hổ”, ông Cải nói.

Đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết nhiều năm qua, đơn vị này cùng chính quyền tỉnh và các ngành chức năng đã phối hợp với chủ trang trại để tìm hướng quản lý và bảo tồn đàn hổ.

Ngành kiểm lâm tỉnh cũng đã làm việc với nhiều tổ chức bảo tồn và cứu hộ nhằm tìm phương án phù hợp để bảo vệ đàn hổ.

“Vướng mắc lớn nhất hiện nay là chi phí hỗ trợ cho gia đình ông Chiến. Có một số doanh nghiệp có đủ điều kiện nuôi nhốt hổ phục vụ du lịch, nhưng họ không muốn chi trả chi phí hỗ trợ cho chủ trang trại. Vì vậy, việc bàn giao đàn hổ vẫn chưa thể thực hiện”, ông Cải thông tin.

Kể từ khi hết hạn cấp phép nuôi nhốt, gia chủ vẫn chưa tìm được hướng quản lý, bảo tồn đàn hổ (Ảnh: Hoàng Đông).

Cũng theo ông Cải, định kỳ lực lượng kiểm lâm sẽ phối hợp với các phòng, ban chức năng và xã Xuân Tín để kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe của đàn hổ, độ an toàn chuồng trại và vệ sinh môi trường.

Trước đó, báo Dân trí đã từng phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, bảo vệ và chăm sóc đàn hổ tại trang trại của gia đình ông Chiến.

Năm 2007, gia đình ông Chiến mua 10 cá thể hổ về nuôi tại trang trại ở xóm 27, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân cũ. Sau đó, ông bị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 30 triệu đồng vì nuôi nhốt hổ trái phép, nhưng được cho phép tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng đàn hổ.

Đến năm 2008, ông Chiến mua thêm 5 cá thể hổ khác và tiếp tục bị UBND tỉnh xử phạt hành chính 30 triệu đồng vì hành vi tương tự.

Mỗi ngày ông Chiến phải chi tiền triệu để mua thức ăn cho đàn hổ (Ảnh: Hoàng Đông).

Từ khi bắt đầu nuôi nhốt đến nay, đã có 6 cá thể hổ bị chết. Trang trại hiện còn lại 9 con, trong đó có 3 con cái, với trọng lượng trung bình khoảng 1,8 tạ/con, cá thể lớn nhất gần 3 tạ.

Mỗi ngày, đàn hổ tiêu thụ gần 100kg thức ăn các loại. Chi phí nuôi dưỡng quá lớn đang khiến chủ trại rơi vào tình trạng kiệt quệ.

Vào tháng 10/2018, hộ gia đình ông Chiến có làm đơn tự nguyện chuyển giao hổ gửi UBND tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, đến nay vấn đề này chưa được giải quyết do còn vướng mắc phần kinh phí bồi hoàn.