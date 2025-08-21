18 tác phẩm được trao Giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp

Sáng 21/8, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải “Giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất” và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp”.

Nhà báo Trần Ngọc Hà, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cho biết ngay sau khi phát động (tháng 11/2024), ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan báo chí trên cả nước thông qua số lượng tác phẩm dự thi, tạo ra một hoạt động truyền thông sôi nổi, toàn diện về vai trò, vị thế và những đóng góp đáng ghi nhận của Bộ, ngành Tư pháp vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc trao 2 giải A cho các tác giả (Ảnh: Thu Hằng).

Từ hơn 250 tác phẩm dự thi, ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn 18 tác phẩm để trao giải, gồm 2 giải A, 2 giải B, 4 giải C và 10 giải Khuyến khích.

Trong đó, 2 giải A thuộc về loạt bài 5 kỳ “Đưa Nghị quyết số 66-NQ/TW vào cuộc sống: “Cánh cửa” để Bộ, ngành Tư pháp bứt phá trong kỷ nguyên mới” của nhóm tác giả Hồng Thúy, Thu Hằng, Hoàng Thư, Phương Mai, Hương Giang (Báo Pháp luật Việt Nam) và loạt bài 3 kỳ “Hội nhập pháp lý - Sứ mệnh thầm lặng và vai trò kiến tạo” của nhóm tác giả Lê Mạnh Quốc, Hoàng Thị Bích, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Thị Hoàng Yến (Tạp chí Đời sống và Pháp luật).

Loạt bài 2 kỳ “Những rào cản” của báo chí khi truyền thông dự thảo chính sách của tác giả Thế Kha (Báo Dân trí) được trao giải Khuyến khích.

Ngoài ra, ban tổ chức trao phần thưởng và giấy chứng nhận cho 42 tác phẩm báo chí được vào vòng chung khảo của giải.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp” đã thu hút hơn 120.000 lượt thi của cán bộ công chức, viên chức ngành Tư pháp và người dân từ 34 tỉnh, thành phố với nhiều độ tuổi dân tộc và trình độ khác nhau. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 13 thí sinh có kết quả dự thi cao nhất.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhận định các tác phẩm báo chí dự thi không chỉ phản ánh hoạt động của ngành, mà còn thể hiện những câu chuyện trong cuộc sống thường nhật đầy nhân văn, những tấm gương tận tụy vì công việc; những giải pháp, đề xuất xuất phát từ thực tiễn cho Bộ, ngành Tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh (Ảnh: Thu Hằng).

“Hội đồng giám khảo đã làm việc công tâm, khách quan lựa chọn được những tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc nhất để vinh danh. Đây không chỉ là những giải thưởng về nghề nghiệp mà còn là sự ghi nhận của ngành Tư pháp đối với đóng góp quý báu của báo chí trong việc phản ánh một cách khách quan, sinh động về các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp”, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nói.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tư pháp cũng chính thức phát động "Giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ hai".

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục đón nhận sự hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo các nhà báo trên toàn quốc để giải báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ hai được nâng tầm cả về quy mô, chất lượng giải thưởng và cách thức tổ chức”, ông Ninh nói.

Ông đề nghị các đơn vị liên quan của Bộ Tư pháp truyền thông rộng rãi về thể lệ tham dự để giải báo chí tiếp tục gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp hơn nữa.