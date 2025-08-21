Lộ trình của khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an tổng hợp luyện tối nay

Dự kiến vào 20h ngày 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ban tổ chức sẽ tiến hành tổng hợp luyện lần 2 vào 20h ngày 24/8; sơ duyệt vào 20h ngày 27/8; tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8 trước khi diễn ra lễ chính thức vào 6h30 ngày 2/9.

Sau nhiều tháng tập luyện khối Quân đội, Công an, khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an sẽ lần đầu hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình vào tối 21/8.

Dàn xe, pháo xuất hiện tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là những khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam.

Khối xe, pháo quân sự sẽ tham gia diễu binh, diễu hành (Ảnh: Mạnh Quân).

Dựa trên kế hoạch diễu hành và lịch hợp luyện đã được công bố, người dân có thể xem khối xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an tại các tuyến đường sau:

Khu vực tập kết (trước 20h):

Khối xe Tăng thiết giáp, xe pháo tự hành, xe bánh xích tập trung tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc Phòng cơ động theo đường Cửa Bắc, Yên Phụ về vị trí tập kết trước diễu binh, diễu hành trên đường Thanh Niên.

Các khối xe pháo Quân sự bánh lốp, tại trường đua F1 cơ động theo đường Lê Quang Đạo, Trần Duy Hưng, Võ Chí Công về vị trí tập kết trước diễu binh, diễu hành trên đường Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ.

Khối xe đặc chủng Bộ Công An tại Kiều Mai, Phú Diễn cơ động theo đường 32, Hoàng Quốc Việt, Võ Chí Công về vị trí tập kết trước diễu binh, diễu hành trên đường Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ sau khối xe pháo Quân sự.

Người dân có thể quan sát các phương tiện tập trung trước khi bắt đầu diễu binh, diễu hành tại các tuyến đường như Thanh Niên, Nghi Tàm, Âu Cơ, Yên Phụ.

Các tuyến đường diễu hành (sau 20h):

Khối xe tăng thiết giáp, xe pháo binh bánh xích quân sự: Sau khi đi qua lễ đài đến vị trí tách đội hình tại ngã tư đường Hùng Vương, Lê Hồng Phong đi theo 2 tuyến đường.

Tuyến số 1: Rẽ trái đi theo đường Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương về vị trí tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc Phòng (cự ly 1km).

Tuyến số 2: Đi thẳng sau đó rẽ trái theo đường Trần Phú, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương về vị trí tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc Phòng (cự ly 1,2km).

Khối xe pháo Quân sự bánh lốp, khối xe Đặc chủng Bộ Công An: Sau khi đi qua lễ đài đến cuối đường Hùng Vương đi theo 2 tuyến đường.

Tuyến số 1: 1/2 khối xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Bộ Công An rẽ phải đi theo đường Trần Phú, Kim Mã, Đào Tấn, Vành đai 2, Trần Duy Hưng, Đại Lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo về vị trí tập kết tại Trường đua F1.

Tuyến số 2: 1/2 khối xe pháo Quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Bộ Công An rẽ trái đi theo đường Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền, Trần Khánh Dư, Vành đai 2, Ngã tư sở, Khuất Duy Tiến, Đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo về vị trí tập kết tại Trường đua F1.