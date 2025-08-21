Triệt phá nhóm phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt gần 8 triệu USD

Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Đặng Quốc Thắng (39 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (28 tuổi) và Ngô Khắc Trung (34 tuổi) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Đặng Quốc Thắng thành lập Công ty Maxx Group hoạt động quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo, trong đó có 2 dự án là “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”.

Mỗi dự án tiền ảo, Thắng được hưởng hoa hồng theo tỷ lệ với chủ dự án là 5-50% số tiền huy động được.

Trong khi đó, Ngô Khắc Trung làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam, là cấp dưới của Thắng sẽ thực hiện quảng bá, giới thiệu thu hút đầu tư các dự án.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an Hà Nội).

Cụ thể, nhà đầu tư tải ứng dụng “Wingstep”, nạp đồng tiền ảo BUSD (1 BUSD tương đương 1 USD) vào tài khoản, sau đó mua giày NFT có giá từ 100-1.200 USD/đôi.

Hàng ngày, nhà đầu tư phải bật ứng dụng trên rồi đi bộ hoặc chạy để nhận tiền thưởng bằng đồng tiền ảo WST, sau đó quy đổi ra đồng BUSD.

Thắng giới thiệu với bị hại rằng dự án này của Hàn Quốc, đem lại lợi nhuận cao, lâu dài. Với mỗi khách hàng tham gia, các đối tượng sẽ được hưởng 5% số tiền đầu tư với F1, 3% số tiền đầu tư của F2. Tổng số khách hàng đã đầu tư vào dự án Wingstep là khoảng 50 khách hàng với tổng số tiền khoảng 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng).

Theo Công an Hà Nội, Wingstep hoạt động từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022 thì không còn thanh khoản, nhà đầu tư không rút được tiền. Toàn bộ tiền của nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt.

Đối với dự án Game Naga Kingdom, người tham gia sẽ mua các NFT nhân vật game như: Monkey, Chicken, Dog, Pig… hay còn được gọi là các “Linh thú” có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng (ví dụ: NFT Pig có giá 400 triệu đồng).

Sau khi mua NFT, các nhà đầu tư chơi game để kiếm được thưởng là đồng tiền ảo “Maga” để chuyển đổi về đồng BUSD.

Dự án này do Đặng Quốc Thắng liên kết với chủ dự án là Nguyễn Thành Lộc để quảng bá, thu hút nhà đầu tư. Thắng giới thiệu đây là một tựa game ứng dụng Blockchain, có phát hành NFT, đem lại lợi nhuận cao (5-8%/tháng), hoa hồng giới thiệu được hưởng là 10% trên tổng số tiền đầu tư.

Đặng Quốc Thắng tại buổi giới thiệu dự án Naga Kingdom (Ảnh: Công an Hà Nội).

Với dự án này, đã có 20 người nộp 60.000 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng hoạt động, dự án Game Naga Kingdom "sập", không hoạt động, đồng nghĩa các nhà đầu tư mất toàn bộ số tiền đã nạp.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận các dự án nêu trên đều không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, nhưng vì lợi nhuận được hưởng nên quảng cáo rằng đây là dự án tốt, nhanh thu hồi vốn, lợi nhuận cao.

Từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã huy động tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.

Theo nhà chức trách, còn rất nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia các dự án của Đặng Quốc Thắng cùng đồng bọn, do đó, cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại cần liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự qua số điện thoại: 0904.635.467, hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao qua số: 0902.136.588.