Lão nông nghèo vớt được cổ vật, giới buôn đồ cổ trả 2 tỷ đồng

Ngày 21/8, ông Dương Đình Lục, trú tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi cho biết UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân, bàn giao tượng thần khỉ Hanuman cho Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi quản lý, trưng bày.

Tượng thần khỉ Hanuman được ông Lục phát hiện vào tháng 3/2021 tại vùng biển thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận (nay là xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi).

Ông Lục bên tượng thần khỉ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Lục cho biết khi ra biển câu cá, ông phát hiện một tượng đá chìm dưới lớp cát. Vị trí phát hiện tượng thần khỉ cách bờ khoảng 50m, ở độ sâu 4m. Tượng khỉ rất nặng, ông Lục phải huy động người thân thuê xe cẩu trục vớt đưa về nhà.

Thấy bức tượng lạ, nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem. Thông tin này đến tai giới buôn đồ cổ. Một thời gian sau, nhiều người đến hỏi mua bức tượng. Có người trả giá 2 tỷ đồng nhưng ông Lục không bán.

“Có người đến hỏi mua với giá 2 tỷ đồng. Họ nói tôi đồng ý là sẽ giao tiền và đưa bức tượng đi ngay lúc đó. Có điều tôi thấy bức tượng này có yếu tố tâm linh nên không bán”, ông Lục nói.

Sau đó, chính quyền địa phương biết tin ông Lục trục vớt được cổ vật nên vận động ông giao nộp cho nhà nước.

Ông Lục đặt tượng thần khỉ trong nhà để thờ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2023, ông Lục bàn giao tượng cho Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi để nghiên cứu, xác định giá trị cổ vật.

“Vợ chồng tôi làm nông, kinh tế rất khó khăn nhưng tôi vẫn không bán bức tượng dù được trả khoản tiền lớn. Khi được chính quyền vận động tôi đã giao nộp tượng cho nhà nước. Bây giờ bức tượng đã được xác định giá trị và đưa về bảo tàng trưng bày cho mọi người cùng chiêm ngưỡng”, ông Lục nói thêm.

Theo ông Lục, vùng biển ông vớt được tượng thần khỉ là nơi từng phát hiện nhiều xác tàu cổ đắm. Trong các con tàu cổ chứa đầy cổ vật. Nhiều người dân địa phương đã vớt được các loại đồ gốm có giá trị cao.

Theo hồ sơ giám định hiện vật của Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, bức tượng ông Lục vớt được là tượng thần khỉ Hanuman có niên đại thế kỷ XI-XII. Tượng được làm từ đá sa thạch. Thân tượng và đế tượng cao 84cm, nặng 150kg.

Vợ chồng ông Lục làm nông, gia đình đông con nên hoàn cảnh kinh tế khó khăn (Ảnh: Quốc Triều).

Tượng thần khỉ Hanuman là tác phẩm điêu khắc độc đáo, có giá trị lịch sử và văn hóa nên cần được nghiên cứu, bảo tồn và trưng bày để công chúng tham quan.

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, xác nhận ông Dương Đình Lục đã bàn giao tượng khỉ vớt được tại vùng biển thôn Tuyết Diêm 3 cho cơ quan chức năng. Tượng thần khỉ này đã được xác định là cổ vật thuộc văn hóa Chăm Pa rất có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa.

“Ông Lục đã bàn giao tượng thần khỉ cho cơ quan chức năng nghiên cứu, trưng bày. Việc làm của ông Lục cần được biểu dương”, ông Hiền nói.