Dùng 10 tài khoản thao túng cổ phiếu, một người bị phạt 1,5 tỷ đồng

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam (mã chứng khoán: CRC) về hành vi thao túng thị trường chứng khoán và cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán. Tổng số tiền phạt lên đến cả tỷ đồng.

Cụ thể, ông Nguyễn Tiến Độ bị phạt 1,5 tỷ đồng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán. Từ ngày 3/3 đến ngày 1/8, ông Độ đã sử dụng 2 tài khoản của chính mình và 8 tài khoản của 8 nhà đầu tư khác để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu CRC giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu CRC.

Kết quả kiểm tra cho thấy khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Nguyễn Tiến Độ cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Ngoài bị phạt tiền, ông Nguyễn Tiến Độ còn bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 25/12; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 25/12.

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán, UBCKNN quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 cá nhân.

Những người này gồm bà Vũ Thị Hằng (Hà Nội), ông Mai Văn Hiệp (Bắc Ninh), bà Nguyễn Thị Huyền (Yên Bái), bà Hoàng Thị Thu Trang (Văn Chấn, Yên Bái), ông Nguyễn Trung Lương (Yên Bái), bà Trần Huyền Trang (Hà Nội), ông Mai Thanh Phong (Lạng Sơn) và ông Nguyễn Phú Duy (Yên Bái).

Diễn biến giá cổ phiếu CRC trên thị trường (Ảnh: VNDStock).

8 người này sẽ bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 9 tháng do đã cho ông Nguyễn Tiến Độ mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Những nhân vật này cũng bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 25/12; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 25/12.

Trên thị trường, cổ phiếu CRC đã tăng mạnh giai đoạn tháng 3, từ vùng giá 6.000 đồng/cổ phiếu lên mức 12.650 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 8.

Ngày 22/12, UBCKNN đã xử phạt Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định, liên quan đến các Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023, năm 2024…