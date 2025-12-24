Cục sạc dự phòng khiến xưởng gỗ ở Tây Ninh cháy rụi

Khoảng 18h ngày 24/12, hỏa hoạn bùng lên tại cơ sở sản xuất pallet gỗ trên tỉnh lộ 832, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. Cơ sở này do ông N.H.C.K. (43 tuổi, quê Lâm Đồng) làm chủ.

Theo báo cáo từ công an địa phương, đám cháy được xác định xuất phát từ cục sạc pin dự phòng điện thoại. Lửa bùng phát và lan rộng trong khu vực xưởng gỗ.

Hỏa hoạn bùng lên tại xưởng gỗ (Ảnh: CTV).

Khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng xã Nhựt Tảo đã huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ. Tuy nhiên, việc khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn.

Khoảng 25 phút sau, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Tây Ninh, được điều động đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản trong xưởng gỗ bị thiêu rụi. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 70 triệu đồng.