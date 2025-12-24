Xuất khẩu rau quả đạt kỷ lục 8,5 tỷ USD

Theo ước tính của Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 12 đạt khoảng 795 triệu USD. Kết quả này đã đưa tổng giá trị xuất khẩu rau quả cả năm 2025 vượt 8,5 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay của ngành.

Sự tăng trưởng này phần lớn là nhờ 6 loại trái cây chủ lực: Sầu riêng, chuối, xoài, mít, dừa và bưởi. Sầu riêng tiếp tục là mặt hàng quan trọng, đặc biệt là ở thị trường Trung Quốc, nơi nhu cầu về loại trái cây này đang tăng mạnh và chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam.

Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của rau quả Việt Nam, chiếm khoảng 64% tổng kim ngạch. Trong 11 tháng, xuất khẩu rau quả sang thị trường này đạt gần 5 tỷ USD, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước và đã vượt mức kỷ lục 4,63 tỷ USD của cả năm 2024.

Đầu năm nay, xuất khẩu rau quả, đặc biệt là sầu riêng, gặp nhiều khó khăn khi Trung Quốc siết chặt kiểm soát dư lượng chất vàng O và Cadimi. Tuy nhiên, từ tháng 6, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bắt đầu phục hồi khi nhiều vướng mắc kỹ thuật được cơ quan chức năng hai bên tháo gỡ.

Thu hoạch sầu riêng ở Đắk Lắk (Ảnh: Dương Phong).

Bên cạnh đó, việc ký kết các nghị định thư đối với chuối, dừa, chanh leo… đã mở thêm dư địa cho nhiều mặt hàng trái cây Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường này.

Không chỉ Trung Quốc, xuất khẩu rau quả sang thị trường Mỹ cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Dù chịu tác động từ các chính sách thuế quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Mỹ trong 11 tháng vẫn đạt gần 500 triệu USD, tăng tới 56% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Hàn Quốc giảm nhẹ 1,7% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 284,2 triệu USD. Ngoài ra, nhiều thị trường khác tiếp tục duy trì kim ngạch trên 100 triệu USD như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan…

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường nhập khẩu, Bộ NN&MT đã ban hành kế hoạch thí điểm truy xuất nguồn gốc trái sầu riêng, nhằm nâng cao tính minh bạch, quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm cho sản phẩm chủ lực này.

Theo kế hoạch, giai đoạn thí điểm từ ngày 1/1/2026 đến 30/6/2026, tập trung xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất, kết nối toàn bộ chuỗi từ sản xuất, thu mua, sơ chế, đóng gói đến vận chuyển và phân phối. Sản phẩm sẽ được gắn mã QR hoặc các công nghệ xác thực điện tử như NFC, RFID để truy xuất thông tin theo thời gian thực.