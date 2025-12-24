Bộ Tài chính bác đề xuất cho đặt cược bóng đá quốc tế 100 triệu đồng/ngày

Liên quan đến Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế đang được Bộ Tài chính đang lấy ý kiến, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trước đó đã có văn bản góp ý.

VCCI cho biết việc nâng mức đặt cược tối đa từ 1 triệu đồng (theo Nghị định 06/2017) lên 10 triệu đồng tại Dự thảo của Bộ Tài chính là tích cực, phù hợp với sự thay đổi thu nhập bình quân đầu người. Tuy nhiên, theo phản ánh từ phía doanh nghiệp, mức này vẫn còn thấp so với thực tế.

"Các doanh nghiệp đề xuất xem xét nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày hoặc ít nhất cho phép doanh nghiệp được áp dụng mức 10 triệu đồng/ngày cho từng sản phẩm đặt cược, thay vì giới hạn tổng mức đặt cược theo ngày", VCCI nêu.

Phản hồi đề xuất này, Bộ Tài chính cho biết hoạt động kinh doanh đặt cược nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi có thưởng lành mạnh và căn cứ vào mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 5.000 USD/năm.

“Dự thảo Nghị định quy định giới hạn mức đặt cược tối đa là 10 triệu đồng/người chơi/ngày tại một doanh nghiệp nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn thu nhập và hạn chế người chơi tham gia đặt cược quá mức, tránh tác động lớn đến an ninh trật tự xã hội. Do vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ giữ như dự thảo Nghị định”, văn bản ghi rõ.

Các cầu thủ Manchester United thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).

Ngoài hạn mức đặt cược, Bộ Công an đề nghị Bộ Tài chính làm rõ căn cứ việc mở rộng các trận đấu, giải bóng đá quốc tế được Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) hoặc thành viên của tổ chức này thực hiện để kinh doanh đặt cược.

Phản hồi đề xuất, Bộ Tài chính cho biết doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó phải chịu chi phí đầu tư lớn, bao gồm xây dựng trường đua, hệ thống thông tin đặt cược, mua sắm ngựa đua, chó đua; đồng thời phát sinh chi phí vận hành cao như nuôi dưỡng, đào tạo, huấn luyện ngựa, chó đua và vận hành trường đua.

Trong khi đó, điều kiện khí hậu tại Việt Nam (nắng nóng vào mùa hè, rét đậm vào mùa đông tại khu vực miền Bắc và miền Trung, mưa nhiều tại miền Nam), ảnh hưởng đáng kể đến việc tổ chức các cuộc đua ngựa, đua chó.

Do đó, nếu doanh nghiệp chỉ kinh doanh đặt cược dựa trên các cuộc đua do chính doanh nghiệp tổ chức với tần suất khoảng 3 ngày/tuần thì sẽ khó thu hồi vốn đầu tư, do lượng người tham gia hạn chế và hoạt động kinh doanh dễ bị gián đoạn.

Hiện nay, Liên đoàn Đua ngựa quốc tế (IFHA) và các tổ chức thành viên thường xuyên tổ chức các cuộc đua ngựa uy tín, công khai, minh bạch, được truyền hình trực tiếp tới người xem. Doanh nghiệp có thể sử dụng kết quả các cuộc đua này để kinh doanh đặt cược, bên cạnh các cuộc đua ngựa do chính doanh nghiệp tổ chức.

Đối với đặt cược đua chó, một số quốc gia như Mỹ, Anh, Ireland, Úc và New Zealand cho phép doanh nghiệp sử dụng kết quả các cuộc đua chó được tổ chức tại các quốc gia khác để kinh doanh đặt cược, song song với các cuộc đua do chính doanh nghiệp tổ chức.

Do đó, dự thảo Nghị định được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng: bên cạnh các cuộc đua do doanh nghiệp tự tổ chức tại trường đua đã được cấp phép, doanh nghiệp được phép sử dụng kết quả các cuộc đua ngựa do Liên đoàn Đua ngựa quốc tế (IFHA) hoặc các tổ chức thành viên của IFHA tổ chức, cũng như các cuộc đua chó được tổ chức ở nước ngoài để kinh doanh đặt cược.

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải bảo đảm tổ chức kinh doanh tối thiểu một cuộc đua ngựa hoặc đua chó mỗi tuần tại trường đua thì mới được kinh doanh đặt cược đối với các cuộc đua ngựa, đua chó ở nước ngoài.

Quy định này nhằm tránh trường hợp doanh nghiệp không tổ chức cuộc đua trong nước mà chỉ sử dụng kết quả các cuộc đua ở nước ngoài để kinh doanh đặt cược, đồng thời tạo cơ chế linh hoạt trong trường hợp doanh nghiệp không thể tổ chức cuộc đua do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất lợi như mưa, bão, lũ lụt.