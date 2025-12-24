Chim hồng hoàng quý hiếm bay xuống vườn nhà dân ở TPHCM

Khoảng 18h ngày 24/12, ông Phạm Văn Tính (43 tuổi) đang đứng trước sân nhà trên đường Xuân Thới Sơn 36, xã Xuân Thới Sơn (TPHCM), bất ngờ phát hiện một con chim lớn bay từ ngoài ruộng, đậu xuống lùm cây gần nhà.

Con chim hồng hoàng được ông Tính bắt giữ (Ảnh: A.H.).

Nhận thấy con chim có hình dáng khác thường, mỏ dài và lớn, ông đã tiếp cận và bắt giữ. Qua kiểm tra, con chim nặng gần 3kg. Biết đây là chim hồng hoàng, thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm, ông Tính đã trình báo chính quyền địa phương.

Theo ông Tính, đây là con chim hồng hoàng thứ 2 xuất hiện tại địa phương. “Hôm qua, một người hàng xóm tên Tú, nhà cách tôi khoảng 500m, cũng bắt được chim hồng hoàng”, ông Tính cho biết.

Công an địa phương đã hướng dẫn ông Tính liên hệ với kiểm lâm. Lực lượng kiểm lâm đề nghị gia đình tạm thời chăm sóc, bảo quản con chim để đơn vị xuống tiếp nhận vào sáng mai.

Chim hồng hoàng có tên khoa học là Nisaetus Cirrhatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm tại Việt Nam.