Thu hơn 6.000 tỷ đồng tiền thuế từ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Theo thông tin Cục Thuế (Bộ Tài chính) công bố tại Hội nghị tổng kết công tác thuế, tính đến ngày 14/12, số thu do cơ quan này quản lý đã đạt mốc 2,15 triệu tỷ đồng, vượt 25% dự toán, hoàn thành nhiệm vụ thu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (dự toán giao 1,719 triệu tỷ đồng). Đây là lần đầu số thu từ thuế vượt mốc 2 triệu tỷ đồng.

Cục Thuế ước tính thu đến ngày 31/12 sẽ đạt gần 2,24 triệu tỷ đồng, vượt 30,1% dự toán Quốc hội giao, tăng gần 27,6% so với năm 2024. Trong đó thu nội địa đạt khoảng 2,19 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98% tổng thu, vượt 31,4% dự toán, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2024.

34/34 địa phương đều đánh giá hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao. Trong đó, TP Hà Nội thu cán mốc 631.000 tỷ đồng, vượt 32,1% dự toán, TPHCM thu cán mốc 606.000 tỷ đồng, vượt 20,8% dự toán.

Thu hồi hơn 6.000 tỷ đồng tiền thuế nhờ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Theo Cục Thuế, tổng thu ngân sách của cả giai đoạn 2021-2025 ước đạt 9,754 triệu tỷ đồng; riêng số thu do cơ quan thuế quản lý trong giai đoạn này ước đạt trên 8,4 triệu tỷ đồng, gấp 1,5 lần giai đoạn 2016-2020 và gấp 2,5 lần giai đoạn 20011-2015. Có 2 địa phương đạt mức thu trên 2 triệu tỷ đồng là TP Hà Nội và TPHCM.

Về quản lý nợ thuế, tổng nợ thuế đến ngày 31/12 ước khoảng 228.926 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cuối năm 2024. Tuy nhiên, việc thu hồi nợ thuế đạt kết quả tích cực.

Riêng năm 2025, ngành thuế thu hồi được 65.010 tỷ đồng tiền nợ thuế, tăng 3,3% so với năm 2024.

Biện pháp cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh tiếp tục phát huy hiệu quả rõ nét, đặc biệt sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2025 quy định chi tiết về ngưỡng áp dụng.

Từ đó, cơ quan thuế đã ban hành hơn 91.600 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế kéo dài, thu hồi được hơn 6.000 tỷ đồng từ trên 10.000 người nộp thuế, trong đó có hơn 3.900 người nộp thuế đang bỏ địa chỉ kinh doanh.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Hơn 18.300 hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai

Cũng theo Cục Thuế, hơn 18.300 hộ kinh doanh đang nộp thuế khoán đã tự nguyện chuyển sang phương pháp kê khai trước thời hạn; trên 3.200 hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp; cơ bản 100% hộ, cá nhân kinh doanh đã được tiếp cận đầy đủ thông tin và sẵn sàng thực hiện kê khai thuế từ ngày 1/1/2026.

Cơ quan thuế đã triển khai các gói hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp và người dân với tổng số tiền năm nay đạt 229.000 tỷ đồng. Tính chung cả giai đoạn 2021–2025, số tiền hỗ trợ lên tới gần 900.000 tỷ đồng

Về hòan thuế giá trị gia tăng, năm qua, số hoàn thuế dự kiến đạt khoảng 150.000 tỷ đồng, tương ứng 85% dự toán, bằng 95,6% so với cùng kỳ. Giai đoạn 2021-2025, tổng số ước thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng là 770.374 tỷ đồng, đạt 94% so với dự toán Quốc hội giao.

Năm 2025, cơ quan thuế ước thực hiện 2.185 quyết định thanh tra, kiểm tra sau hoàn với số thuế truy hoàn và phạt với số tiền là 569 tỷ đồng, tăng 166% so với cùng kỳ.

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân đã được triển khai, tính từ thời điểm tháng 4 đến nay, hệ thống đã thực hiện hoàn thuế tự động cho 282.108 hồ sơ với tổng số tiền là 1.315 tỷ đồng.

Về công tác thanh kiểm tra, chống thất thu ngân sách Nhà nước, trong năm nay, toàn ngành thuế ước hoàn thành 65.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 104% nhiệm vụ năm 2025. Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 64.900 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm 2024.