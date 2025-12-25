Vụ "chạy án" ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng: Các bị cáo nộp lại bao tiền?

Chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết cho 28 bị cáo trong vụ án Đưa, Nhận, Môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Trong đó, HĐXX tuyên phạt ông Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, 7 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh, ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhận mức án 3 năm tù; ông Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, nhận 3 năm tù; ông Vũ Văn Tú, cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, bị phạt 2 năm tù.

Ngoài ra, theo bản án, về khắc phục hậu quả, đến nay, các bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động để gia đình nộp tiền, hoặc đồng ý sử dụng tiền, tài sản đã bị thu giữ để khắc phục hậu quả.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: P.A.).

Cụ thể, bị cáo Phạm Việt Cường đã nộp 370 triệu đồng; bị cáo Lê Phước Thạnh (cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND cấp cao tại Đà Nẵng) đã nộp 181 triệu đồng và 8.860 USD; bị cáo Phạm Tấn Hoàng đã nộp 140 triệu đồng;

Bị cáo Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk cũ) đã nộp 275 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (luật sư) đã nộp 700 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Thị Nga đã nộp 3 tỷ đồng; bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương đã nộp 300 triệu đồng…

Công bố bản án, HĐXX cho biết hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đến quá trình thực thi công lý, gây bức xúc, bất bình trong dư luận nhân dân, làm suy thoái về đạo đức, lối sống và cách hành xử của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong khối các cơ quan tư pháp, làm giảm niềm tin, uy tín của Đảng và các cấp chính quyền.

“Do đó, việc khởi tố, truy tố, đưa các bị cáo ra xét xử và áp dụng hình phạt nghiêm minh tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi của từng bị cáo là cần thiết, nhằm trừng trị các cá nhân có hành vi đi ngược lợi ích của Nhà nước, của nhân dân và xã hội; đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm nói chung, các tội phạm về tham nhũng, chức vụ nói riêng", HĐXX nhấn mạnh.

Về các tình tiết giảm nhẹ, TAND TP Hà Nội đánh giá, quá trình điều tra và tại phiên tòa, về cơ bản các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm đã thực hiện, nhận thức được sai lầm. Tất cả các bị cáo đã khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn hối cải.