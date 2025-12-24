Noel rộn ràng khắp các tuyến phố trung tâm ở Hải Phòng

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ đầu giờ tối 24/12, không khí Giáng sinh đã lan tỏa khắp các tuyến phố trung tâm TP Hải Phòng. Dòng người đổ ra đường vui chơi, tham quan, chụp ảnh khiến nhiều khu vực trở nên sôi động, rực rỡ sắc màu Noel.

Màn pháo hoa tầm thấp được bắn lên mở đầu cho chương trình Đêm Hoan ca mừng Chúa Giáng sinh 2025 tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng (Ảnh: Hoàng Dũng).

Theo ghi nhận của phóng viên lúc 21h, khu vực Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng, số 46 Hoàng Văn Thụ, phường Hồng Bàng, đông kín người. Đây là trung tâm sinh hoạt tôn giáo lớn nhất của Giáo phận Hải Phòng, thu hút đông đảo giáo dân và người dân thành phố trong đêm Noel.

Khuôn viên Nhà thờ Chính tòa được trang hoàng công phu với hệ thống đèn trang trí, hang đá Bê-lem và cây thông Noel cỡ lớn. Không gian lung linh ánh sáng tạo điểm nhấn nổi bật giữa trung tâm thành phố, thu hút nhiều người dừng chân chiêm ngưỡng.

Trẻ nhỏ theo người lớn đi vui noel (Ảnh: Hoàng Dũng).

Tại sân khấu ngoài trời, Đêm Hoan ca mừng Chúa Giáng sinh 2025 diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Chương trình kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng màn pháo hoa tầm thấp, mang lại không khí phấn khởi cho người tham dự.

Do nằm ở vị trí trung tâm, công tác chuẩn bị tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng được triển khai sớm và bài bản. Từ hệ thống trang trí, hang đá, cây thông Noel đến sân khấu biểu diễn đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm phục vụ các ca đoàn, nhóm văn nghệ của giáo xứ và các giáo xứ lân cận.

Không gian mở tại khu vực nhà thờ giúp người dân dễ dàng tiếp cận, hòa mình vào không khí Giáng sinh. Qua đó, tinh thần yêu thương, sẻ chia trong cộng đồng được lan tỏa rõ nét trong đêm lễ.

Một tiết mục văn nghệ tại Đêm Hoan ca mừng Chúa Giáng sinh 2025 ở Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng (Ảnh: Hoàng Dũng).

Cùng thời điểm, dọc các tuyến phố trung tâm dẫn về khu vực Nhà hát Lớn Hải Phòng cũng đông đúc từ sớm. Người dân tập trung vui chơi, thưởng thức không khí lễ hội, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp tại khu vực này.

Trước Nhà hát Lớn, một sân khấu đường phố được dựng lên. Các nghệ sĩ biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật phục vụ người dân và du khách, góp phần làm không khí Giáng sinh tại trung tâm thành phố thêm sôi động.

Để bảo đảm an ninh trật tự trong dịp lễ Giáng sinh năm 2025, Phòng An ninh nội địa Công an TP Hải Phòng đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan. Lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, thường xuyên báo cáo diễn biến với lãnh đạo Công an thành phố để kịp thời tham mưu phương án xử lý khi có tình huống phức tạp.

Công an phường Hồng Bàng cũng phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng như Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ được triển khai trước, trong và sau dịp lễ Giáng sinh.

Theo kế hoạch, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hồng Bàng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự từ 17h ngày 24/12 cho đến khi kết thúc các nghi lễ. Trọng tâm là khu vực xung quanh Toà Giám mục Hải Phòng, nơi tập trung đông người và phương tiện.

Sân khấu biểu diễn nghệ thuật trước Nhà hát Lớn thành phố Hải Phòng (Ảnh: Hoàng Dũng).

Việc bố trí lực lượng được xác định là cần thiết do Toà Giám mục nằm ở trung tâm thành phố, lượng người và phương tiện đổ dồn về khu vực này tăng đột biến. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an ninh trật tự và các sự cố cháy, nổ có thể xảy ra, bảo đảm cho đêm Giáng sinh tại Hải Phòng diễn ra an toàn, trọn vẹn.