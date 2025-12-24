Sacombank lại có biến động nhân sự: Người LPBank sang làm phó tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức Phó tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 23/12, thời hạn 6 tháng.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh được giới thiệu sinh năm 1983, có 18 năm gắn bó với VPBank, trải qua nhiều vị trí từ chuyên viên tín dụng, trưởng phòng, giám đốc chi nhánh đến giám đốc khu vực.

Trong giai đoạn 2023-2025, bà Kiều Anh công tác tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), lần lượt đảm nhiệm các chức vụ như Giám đốc chi nhánh, Trợ lý chủ tịch HĐQT, Thành viên Ban điều hành, Phó tổng giám đốc. Đáng chú ý, bà mới được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc LPBank từ ngày 10/12, trước khi chính thức chuyển sang Sacombank.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm Phó tổng giám đốc LPBank từ ngày 10/12, trước khi rời ngân hàng này để chuyển sang Sacombank (Ảnh: LPBank).

Cũng trong ngày 23/12, Sacombank thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức quyền Tổng giám đốc, sau khi ông hoàn tất việc thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT LPBank. Ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhiệm vị trí này thay ông Nguyễn Thanh Nhung, người tiếp tục giữ chức Phó tổng giám đốc Sacombank.

Cùng ngày 23/12, LPBank đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường và thông qua việc ông Nguyễn Đức Thụy từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT, đồng thời miễn nhiệm thêm một thành viên HĐQT là ông Nguyễn Văn Thùy (em trai ông Thụy).