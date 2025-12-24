Cổ phiếu liên quan Shark Hưng tăng phiên thứ 2 khi VN-Index lên hơn 10 điểm

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12, thị trường tăng 10,67 điểm, lên sát mốc 1.783 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 25.200 tỷ đồng.

Thị trường được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm mã thuộc ngành ngân hàng. Trong đó, STB (Sacombank) tăng 4,82%, VPB (VPBank) tăng 2,09%, LPB (LPBank) tăng 2,39%, cùng góp mặt trong nhóm ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số. Ngoài ra, VHM (Vinhomes) tăng gần hết biên độ, dẫn dắt đà tăng của VN-Index.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Ngược lại, nhóm cổ phiếu VJC, VNM, HPG, DGC, FPT... ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chung. Đặc biệt, DGC của Hóa chất Đức Giang giảm mạnh nhất trong nhóm VN30, mức giảm 5,25%, còn 65.000 đồng/đơn vị.

Mã này ghi nhận giao dịch trên sàn hơn 9,7 triệu cổ phiếu. Hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu hóa chất này để chốt quyền cổ tức 30% bằng tiền, tức 1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng.

Cổ phiếu CRE (Cen Land) có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp kể từ ngày 22/12 giảm sâu với mức tăng 3,45% lên 9.000 đồng/đơn vị. Khối lượng giao dịch duy trì trên 1,6 triệu cổ phiếu.

Mã này giữ sắc xanh sau khi doanh nghiệp làm rõ về thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư cá nhân của thành viên hội đồng quản trị (HĐQT), trong đó có ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1.081 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Các mã được mua mạnh như STB, MBB, SSI, MWG, VND, VPL.