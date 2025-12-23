Sacombank có quyền Tổng giám đốc mới, là ông Nguyễn Đức Thụy

Trong quá trình chuyển giao công việc tại LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy vừa được bổ nhiệm vai trò quyền Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB).

Ông Thụy sinh năm 1976, từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch tại Xuân Thành Group, CLB Bóng đá Sài Gòn Xuân Thành, Công ty Chứng khoán Xuân Thành, Công ty Xi măng Xuân Thành Hà Nam và Quảng Nam, Khách sạn Kim Liên; giai đoạn 2017-2019, ông đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch các dự án điện mặt trời Xuân Thiện và Chủ tịch Tập đoàn Thaiholdings.

Từ tháng 4/2021, ông gia nhập ngành ngân hàng với vị trí Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) LienVietPostBank (nay là LPBank), sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 9/12/2022 đến cuối năm nay.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán: LPB) cũng đã công bố đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Đức Thụy. Đồng thời, ngân hàng bổ nhiệm Phó chủ tịch thường trực Hồ Nam Tiến giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/12.

Ông Nguyễn Đức Thụy được bầu làm Quyền Tổng giám đốc Sacombank (Ảnh: DT).

Trên thị trường chứng khoán, mã STB của Sacombank ghi nhận phiên tăng trần thứ hai liên tiếp. Hiện cổ phiếu này được giao dịch tại mức giá 56.000 đồng/cổ phiếu - cao thứ hai toàn ngành chỉ sau VCB của Vietcombank (58.000 đồng/cổ phiếu).