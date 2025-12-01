Điểm mặt loạt “xe đua giá mềm” thực dụng cho người Việt năm 2025

Xe chơi là các dòng xe không dành cho người dùng phổ thông, mà hướng tới những khách hàng mong muốn trải nghiệm cảm giác vận hành khác biệt. Trong năm 2025, thị trường Việt Nam tiếp tục đón nhận nhiều sản phẩm được liệt vào hạng mục này, nhưng có 3 mẫu xe "giá mềm" dưới 3 tỷ đồng.

Skoda Octavia RS

Mới đây, Skoda Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu sedan hiệu suất cao Octavia RS. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Cộng hòa Séc và có giá bán lẻ đề xuất 1,608 tỷ đồng, chỉ nhỉnh hơn một chút so với một mẫu sedan hạng D như Toyota Camry (cao nhất 1,53 tỷ đồng).

Tại thị trường quốc tế, Skoda Octavia còn có một số phiên bản “giá mềm” nhưng trước mắt, hãng chỉ phân phối biến thể RS hiệu suất cao tại Việt Nam (Ảnh: Skoda)

Khác với phiên bản thường, Skoda Octavia RS sở hữu logo "RS" ở cụm lưới tản nhiệt, cản trước/sau được thiết kế hầm hố hơn, đi kèm bộ mâm hợp kim 19 inch. Nội thất của xe có cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí 13 inch đặt nổi và các chi tiết trang trí bằng sợi vân carbon.

Về khả năng vận hành, Skoda Octavia RS được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 2.0L, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này tạo ra công suất tối đa 265 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 370Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 6,5 giây

Nội thất của Skoda Octavia RS (Ảnh: Skoda).

Theo nhà sản xuất, hệ thống khung gầm, treo và phanh của Skoda Octavia RS được tinh chỉnh theo hướng thể thao, nhằm cải thiện tính ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

Volkswagen Golf R Performance 4Motion

Ra mắt Việt Nam vào cuối tháng 10, Volkswagen Golf được đem về nước ta với 6 phiên bản. Trong đó, biến thể R Performance 4Motion được định vị ở phân khúc xe hiệu suất cao hạng C tương tự Honda Civic Type R hay Skoda Octavia RS, nhưng sở hữu kiểu dáng hatchback.

Volkswagen Golf R Performance 4Motion có giá bán 1,898 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức với số lượng giới hạn (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Volkswagen Golf R Performance sở hữu gói trang bị R-Line gồm nhiều chi tiết hướng tới yếu tố thể thao như cản trước/sau, cánh gió đuôi sau cùng hệ thống ống xả kép mỗi bên. Bộ mâm của xe có kích thước 19 inch, thiết kế dạng 5 chấu khỏe khoắn, đi kèm cùm phanh hiệu năng cao “R” màu xanh.

Nội thất của xe có các chi tiết giả vân carbon, ghế bọc da pha nỉ nhưng có thiết kế dạng ghế đua ở hàng trước. Trang bị của xe hướng tới yếu tố hiện đại với cần số điện tử, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí 10 inch, sạc điện thoại không dây…

So với Honda Civic Type R hay Skoda Octavia RS, không gian nội thất của Volkswagen Golf R không rộng rãi bằng, do kích thước thực tế của xe chỉ nhỉnh hơn hạng B một chút (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Cung cấp sức mạnh cho phiên bản này là khối động cơ xăng, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 420Nm. Những thông số này nhỉnh hơn Skoda Octavia RS và ngang Honda Civic Type R.

Bên cạnh đó, Volkswagen Golf R Performance còn có điểm nhấn là hệ thống treo thích ứng, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion.

Ford Mustang Mach-E

Giới thiệu tới khách Việt vào giữa tháng 8, Ford Mustang Mach-E được chốt giá 2,599 tỷ đồng cho phiên bản Premium AWD duy nhất. Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc công cộng tại nước ta chưa phát triển, mẫu ô tô thuần điện này được xem là xe chơi, hướng tới khách hàng muốn trải nghiệm cảm giác vận hành khác biệt.

Theo đó, Ford Mustang Mach-E được trang bị hai mô-tơ điện đặt ở hai cầu, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, tạo ra tổng công suất 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 676Nm. Bộ pin lithium-ion đi kèm có dung lượng 88kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 550km theo thử nghiệm của hãng.

Ford Mustang Mach-E có hỗ trợ sạc nhanh (DC), nhận công suất sạc tối đa 150kW. Khi đó, xe có khả năng sạc 10-80% pin trong 36 phút (Ảnh: Đại lý Ford).

Ford Mustang Mach-E sở hữu thiết kế crossover lai coupe khá thể thao với thiết kế mặt ca-lăng khá hầm hố, đi kèm bộ mâm hợp kim 19 inch. Nội thất của xe theo đuổi phong cách tối giản với cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình giải trí 15,5 inch.

Các trang bị tiện nghi đáng nhắc tới gồm: điều hòa tự động 2 vùng, 10 loa Bang & Olufsen, sạc điện thoại không dây, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây… Ford Việt Nam không phát triển hệ thống trạm sạc riêng mà chỉ lắp đặt tại các đại lý, với số lượng hiện tại là 53 cơ sở.