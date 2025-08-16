Những phát ngôn ấn tượng tại hội thảo Thực thi ESG bằng AI

Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” được báo Dân trí và Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đồng tổ chức vào chiều 14/8.

Hội thảo này là một sự kiện thuộc Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững". Diễn đàn ESG Việt Nam là diễn đàn mở, được báo Dân trí khởi xướng và tổ chức từ năm 2024 với nhiều hoạt động, chuỗi sự kiện, trong đó điểm nhấn là Vietnam ESG Awards.

Ông Lê Thanh Minh - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM

TS. Bùi Thanh Minh - Phó giám đốc Văn phòng Ban IV

PGS.TS Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

Bà Nguyễn Thị Vân Khanh - Phó Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam

Bà Trần Thị Thúy Ngọc - Phó Tổng giám đốc Deloitte Việt Nam

Ông Mạc Quốc Anh - Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp

Ông Đặng Thanh Tùng - Phó ban Chiến lược Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN)

Bà Trần Phương Nga - Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long

Bà Phạm Thị Quỳnh Vi - Giám đốc chất lượng FPT

Thiết kế: Thủy Tiên