Giá bán vàng miếng giảm 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng giảm sâu

Mở cửa phiên giao dịch ngày 22/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 146,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với giá đóng cửa phiên hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán tăng từ 1 triệu đồng lên 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được niêm yết ổn định ở mức 145,5-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước giảm mạnh trong bối cảnh giá thế giới lao dốc. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đã lao dốc mạnh trong tối qua và rạng sáng ngày hôm nay. Ghi nhận lúc 9 giờ, giá vàng quốc tế giao ngay ở mức 4.084 USD/ounce, giảm 1% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng cũng giảm gần 5,5% trong phiên giao dịch 21/10.

Vàng miếng được ngân hàng bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Giá vàng thế giới giảm sâu trong bối cảnh thị trường kỳ vọng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt và tâm lý lo ngại về rủi ro tín dụng trong lĩnh vực ngân hàng giảm bớt.

Tại châu Á, khả năng gần như chắc chắn bà Sanae Takaichi trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Điều này giúp chỉ số Nikkei của Tokyo chạm mức kỷ lục mới, đồng thời gây áp lực khiến đồng yên suy yếu.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng đạt được một thỏa thuận thương mại "công bằng" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi 2 nhà lãnh đạo gặp nhau tại Hàn Quốc vào tuần tới. Triển vọng tích cực này đã góp phần củng cố tâm lý nhà đầu tư.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng giá cũng áp lực tới giá vàng. Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại đơn vị chuyên về giao dịch XTB, nhận định đợt giảm này có thể bắt nguồn từ việc định giá vàng đã bị đẩy lên quá cao cùng với kỳ vọng lạm phát Mỹ (CPI) thấp hơn dự đoán, khiến nhà đầu tư tạm thời chốt lời. "Việc giá vàng giảm không hẳn là tín hiệu tiêu cực - nó cho thấy nhà đầu tư vẫn giữ được sự tỉnh táo, không quá hưng phấn, và rằng đà tăng của vàng cũng có giới hạn," vị này nêu.

Dù mức giảm lần này mạnh hơn dự kiến, vị chuyên gia nhấn mạnh các yếu tố nền tảng hỗ trợ xu hướng tăng của vàng và bạc vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm lo ngại về nợ công, bất ổn địa chính trị và nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều rủi ro.

USD ngân hàng ở mức kịch trần

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - đạt 98,89 điểm, tăng 0,2% so với trước đó. Hồi đầu năm, USD-Index có thời điểm tiệm cận 110 điểm.

Sáng 22/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.099 đồng/USD, giữ nguyên so với trước đó. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.844-26.353 đồng/USD.

Tại các ngân hàng lớn, đồng bạc xanh được giao dịch tại 26.123-26.353 đồng/USD (mua vào - bán ra). Các ngân hàng tầm trung niêm yết đồng bạc xanh tại 26.130-26.353 đồng/USD (mua vào - bán ra). Các ngân hàng đều niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh 27.300-27.380 đồng/USD (mua - bán), tăng 30 đồng mỗi chiều.