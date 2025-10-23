Sinh viên 3h đi cà phê, “cắm trại” xuyên đêm để học

Dưới ánh đèn vàng và mùi cà phê đậm đặc, không ít bạn trẻ chọn cách thức xuyên đêm để kịp “chạy deadline” (hoàn thành bài đúng hạn), bất chấp sức khỏe và nhịp sống bị đảo lộn.

Khi quán cà phê trở thành phòng học qua đêm

Đăng Khoa, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, cho biết lịch học của cậu dày đặc từ sáng tới chiều. Sau khi tan trường, nam sinh tranh thủ ăn uống rồi ra quán cà phê để làm bài tập từ khuya cho tới sáng.

Sinh viên ngồi kín trong quán cà phê 24/24h, miệt mài bên máy tính cá nhân để “chạy deadline” xuyên đêm (Ảnh: LTT).

Vì học ngành Đồ họa nên Khoa thường xuyên phải hoàn thành các bài tập nhóm, cần trao đổi nhiều để thống nhất về hình ảnh thị giác (visual) và quy trình làm việc (workflow).

Việc này đòi hỏi phải trao đổi trực tiếp với nhau thay vì làm cá nhân tại nhà. Chính vì thế, quán cà phê mở 24/24h trở thành địa điểm lý tưởng để nhóm của Khoa “cắm trại” mỗi mùa đồ án.

“Bọn em chọn quán gần trường cho tiện đi lại, không gian rộng, có thể nói chuyện và làm nhóm thoải mái. Giá nước tầm 35.000-60.000 đồng/ly, tính luôn phí chỗ ngồi, gửi xe, dịch vụ… là ổn”, Khoa chia sẻ.

Không chỉ sinh viên ngành Thiết kế, Bích Thùy, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, cũng trở thành khách quen của những quán cà phê xuyên đêm. Với cô, đó là lựa chọn duy nhất để có thể làm việc trong yên tĩnh.

“Em ở ký túc xá, tầm 24h đêm là mọi người đi ngủ hết rồi, không thể bật đèn hay gõ bàn phím được. Vì vậy, em ra quán cà phê để vừa thoải mái cho mình, vừa không ảnh hưởng đến người khác”, Thùy nói.

Dù đã gần sáng nhưng một quán cà phê ở TPHCM vẫn rất đông các bạn trẻ, trong đó có không ít sinh viên (Ảnh: Phương Thảo).

Ở khu vực “làng Đại học” Thủ Đức, nơi tập trung nhiều trường đại học lớn nên việc tìm một quán cà phê mở 24/24h không hề khó. Theo Thùy, tiêu chí chọn quán là có mạng Internet ổn định, nhiều ổ cắm điện, ánh sáng đủ và không gian thoáng để tập trung.

“Ban đêm học tập hiệu quả hơn hẳn, đầu óc tỉnh táo, ít bị phân tâm”, cô nói thêm.

Tình trạng sinh viên thức xuyên đêm ở quán cà phê không chỉ diễn ra ở các trường có ngành sáng tạo như Kiến trúc, Mỹ thuật, Thiết kế, mà còn lan rộng sang nhiều khối ngành khác.

Các quán cà phê 24/24h quanh khu trọ, khu trường học luôn đông đúc vào thời điểm thi cử, khiến việc học đêm gần như trở thành thói quen.

Chị Thu Trang, chủ một quán cà phê tại “Làng đại học”, cho biết vào đợt cao điểm, quán của chị có thể đón hơn 100 sinh viên mỗi đêm. Có sinh viên đến từ tối nhưng cũng có em 3-4h mới đi cà phê.

“Các bạn mang theo máy tính xách tay, vẽ đồ án, làm bài nhóm… đông nghịt từ tối đến sáng. Mình cũng thấy thương, vì ai cũng mệt mà vẫn cố gắng”, chị Trang chia sẻ.

Để hỗ trợ khách hàng, quán của chị Trang chuẩn bị sẵn gối và mền mỏng cho sinh viên nghỉ ngơi tạm.

“Nếu bạn nào buồn ngủ quá thì có thể chợp mắt một chút rồi học tiếp, đỡ mệt hơn nhiều”, chị cho biết.

Một số quán cà phê trang bị gối, mền và ghế lười để sinh viên có thể chợp mắt giữa những giờ học (Ảnh: Phương Thảo).

Cái giá của những đêm thức trắng

Bên cạnh điểm tích cực, khi việc “chạy deadline” trở thành thói quen, nhiều sinh viên bắt đầu trả giá cho những đêm trắng triền miên. Thùy thừa nhận, sau mỗi lần thức xuyên đêm, cô đều phải ngủ bù đến tận trưa hôm sau mới tỉnh.

“Cơ thể mệt rã rời, da xấu, ăn uống thất thường. Có hôm em đau đầu cả ngày vì uống quá nhiều cà phê”, cô kể.

Nhiều nhóm sinh viên chọn quán cà phê làm nơi trao đổi, chỉnh sửa bài tập nhóm đến tận sáng hôm sau (Ảnh: Phương Thảo).

Không khá hơn, Đăng Khoa cũng từng rơi vào tình trạng tương tự. Giai đoạn làm đồ án cuối kỳ, nhóm của cậu gần như không ngủ. Ngày nào cũng ở quán tới 4-5h sáng rồi về ngủ gật khi lên lớp học.

“Duy trì vài tuần liên tục như vậy khiến em bị chóng mặt, da sạm, người yếu hẳn đi”, Khoa nhớ lại, đồng thời, nhận ra tác hại của việc thức đêm kéo dài.

“Giờ bọn em cũng sợ rồi, chỉ khi nào sát ngày nộp bài mới dám thức đêm. Còn lại cố gắng làm sớm để không phải "chạy nước rút" nữa”, cậu nói.

Thực tế, mô hình cà phê 24/24h ra đời để phục vụ nhiều đối tượng khác nhau từ dân văn phòng, người làm việc tự do đến sinh viên. Tuy nhiên, khi việc thức đêm dần trở nên phổ biến trong giới trẻ, vấn đề sức khoẻ cần được lưu tâm. Bởi chỉ khi có sức khỏe, sinh viên mới có thể đi đường dài, thay vì gục ngã trên con đường chạy đua với deadline.

Phương Thảo