Cổ phiếu FPT và Vinhomes tạo ảnh hưởng tốt, chứng khoán bật tăng 15 điểm

Phiên giao dịch ngày 22/10, thị trường chứng khoán tiếp tục giao dịch đầy giằng co. VN-Index tăng mạnh vào đầu phiên, sau đó điều chỉnh sâu rồi bật tăng lại. Chốt phiên, chỉ số tăng hơn 15 điểm, lên 1.678,5 điểm.

Thị trường được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu thuộc VN30. Trong đó, FPT và VHM đóng vai trò trụ cột, tác động tích cực nhất đến chỉ số chung khi đóng góp lần lượt hơn 3,2 điểm và 1,4 điểm. Nhiều cổ phiếu khác cũng tăng tốt và tác động tích cực, như LPB, MWG, TCB, VPL, MSN...

Các cổ phiếu ảnh hưởng tích cực đến chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Nhóm cổ phiếu bất động sản hôm nay đã có hồi phục nhẹ, không còn tình trạng giảm sàn la liệt. Mã NVL (Novaland) chấm dứt 2 phiên giảm sàn, điều chỉnh 2,78% còn 14.000 đồng/đơn vị. Một số mã xuất hiện tích cực, giá tăng trần như API, IDJ, CEO...

Liên quan Novaland, bà Cao Thị Ngọc Sương - vợ của Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn - đăng ký bán ra hơn 17,27 triệu cổ phiếu NVL với lý do cá nhân. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 28/10 đến ngày 25/11 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Dự kiến sau khi thực hiện giao dịch, bà Sương còn nắm giữ khoảng 33,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,624%. Còn ông Bùi Thành Nhơn đang nắm 4,762% vốn NVL, tương ứng hơn 96,7 triệu đơn vị.

Quay trở lại diễn biến thị trường chung, trong bối cảnh chỉ số tăng tích cực thì thanh khoản lại ảm đạm. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE vào khoảng 32.000 tỷ đồng, thấp hơn 33% so với ngày hôm qua.

Nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng hơn 1.631 tỷ đồng sau phiên mua ròng mạnh hôm qua. Các mã bị bán ròng nhiều như CTG, HPG, VCI, MBB, VCB... Ngược lại, FPT, TCX và VRE được ưa chuộng mua ròng.