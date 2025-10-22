2 thành viên Hội đồng quản trị FLC từ chức

Theo thông tin từ Tập đoàn FLC, 2 thành viên HĐQT là ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Chí Công vừa cùng từ chức ngày 20/10 sau chưa đầy một năm từ khi được bổ nhiệm.

Trong đơn từ nhiệm, ông Hùng và ông Công đều cho biết vì lý do cá nhân nên không sắp xếp được thời gian đảm nhiệm công việc của thành viên HĐQT. Cả hai đồng thời đề nghị công ty sớm triệu tập họp đại hội đồng cổ đông để xem xét, thông qua việc từ nhiệm và xin được miễn tham gia các cuộc họp HĐQT trong thời gian này.

HĐQT Tập đoàn FLC hiện có 5 thành viên, song đến nay đã có 3 người nộp đơn từ chức. Trước đó, vào đầu tháng 12/2024, ông Lê Bá Nguyên - Chủ tịch HĐQT, đồng thời là anh vợ của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết - cũng xin rút khỏi HĐQT với lý do không thể sắp xếp thời gian tham gia các cuộc họp.

Trụ sở Tập đoàn FLC tại Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đầu tháng 8, FLC tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường để chính thức miễn nhiệm ông Nguyên, nhưng phiên họp bất thành vì không đủ tỷ lệ biểu quyết tối thiểu.

FLC sẽ tổ chức họp bất thường lần thứ hai vào giữa tháng 11 để thực hiện lại thủ tục này. Công ty dự kiến miễn nhiệm 3 nhân sự đã từ chức, đồng thời bầu bổ sung 2 thành viên cho nhiệm kỳ 2021-2026.

FLC vừa trải qua nhiều đợt biến động nhân sự cấp cao. Cổ phiếu bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM và chuyển sang thị trường UPCoM, nhưng lại rơi vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán nhiều năm liên tiếp.

Cuối tháng 9, FLC vừa tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways từ nhóm nhà đầu tư do ông Lê Thái Sâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị hãng bay - làm đại diện.