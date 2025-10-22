Vợ ông Bùi Thành Nhơn đăng ký bán 17 triệu cổ phiếu Novaland

Bà Cao Thị Ngọc Sương - vợ của Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn - đăng ký bán ra hơn 17,27 triệu cổ phiếu NVL với lý do cá nhân. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 28/10 đến ngày 25/11 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Bà Sương đăng ký bán ra trong bối cảnh giá cổ phiếu NVL giảm sàn liên tiếp 2 phiên 20/10 và 21/10, sau kết luận thanh tra về trái phiếu. Hôm nay (22/10), mã này cũng đang điều chỉnh ở vùng giá đỏ.

Dự kiến sau khi thực hiện giao dịch, bà Sương còn nắm giữ khoảng 33,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,624%. Còn ông Bùi Thành Nhơn đang nắm 4,762% vốn NVL, tương ứng hơn 96,7 triệu đơn vị.

Ông Bùi Thành Nhơn (Ảnh: NVL).

Liên quan đến kết luận thanh tra các gói trái phiếu phát hành giai đoạn 1/1/2015-30/6/2023, Novaland cho biết tại ngày 30/6/2023, tổng dư nợ trái phiếu là 34.878 tỷ đồng. Sau quá trình tái cấu trúc, hiện phần lớn các gói trái phiếu này đã được doanh nghiệp tất toán toàn bộ nợ gốc, lãi, chỉ còn một vài gói còn tồn đọng dư nợ.

Tổng dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ tính đến 30/9 năm nay là 19.559 tỷ đồng. Như vậy, Novaland đã tất toán được 15.319 tỷ đồng (chiếm gần 44% tổng dư nợ tại 30/6/2023).

Đối với 24 gói trái phiếu Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị chuyển thông tin đến các cơ quan chức năng, Novaland nêu đã thanh toán và tất toán 15 gói trái phiếu với tổng giá trị ban đầu 7.000 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 57,7% tổng dư nợ ban đầu).

Tập đoàn cũng cơ bản hoàn tất cơ cấu và gia hạn được một gói trái phiếu với tổng trị giá ban đầu 250 tỷ đồng; duy trì thanh toán đúng hạn 7 gói trái phiếu từ nguồn doanh thu hợp pháp của các dự án.

Đối với một gói trái phiếu quá hạn còn lại (chiếm tỷ lệ 8,2% tổng dư nợ ban đầu), Novaland cho biết đã thanh toán gốc và lãi cho các trái chủ để giảm dư nợ từ 1.000 tỷ đồng xuống còn 833 tỷ đồng và đang tiếp tục xử lý bằng nhiều giải pháp được các trái chủ đồng thuận.