Chuyển động trái phiếu tại VIB, OCB, LPBank, MB...

Rộn ràng phát hành trái phiếu

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), VIB thông báo chào bán thành công lô trái phiếu có mã VIB12505 có khối lượng 1.575 trái phiếu. Với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị thu về đạt 1.575 tỷ đồng.

Ngày 26/9, VIB cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu VIB12504 trị giá 2.452 tỷ đồng. Trong tháng 9, ngân hàng này phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng còn tính chung từ đầu năm là 5 lô với tổng giá trị 8.227 tỷ đồng.

Trước đó không lâu, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán: LPB) có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến phương án phát hành trái phiếu.

Cụ thể, LPBank dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025, lãi suất phát hành và chi phí liên quan đến việc phát hành, với tổng khối lượng dự kiến theo mệnh giá là 12.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng dự kiến chào bán 2 lô trái phiếu ra công chúng.

Hay Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) ngày 12/8 vừa qua cũng công bố phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã OCB12515, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, mã chứng khoán: BAB) cũng huy động thành công lô trái phiếu thuộc mã BAB12504 với khối lượng 1.000 đơn vị. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng, tương đương tổng số tiền huy động được là 1.000 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, ngân hàng này đã huy động thành công tổng cộng 4.000 tỷ đồng trái phiếu.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB) hoàn tất chào bán lô trái phiếu riêng lẻ thuộc mã MBB12520 với khối lượng phát hành là 20.000 đơn vị, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Từ đầu năm 2025 tới nay, ngân hàng này đã phát hành 20 lô trái phiếu, bắt đầu từ tháng 4.

Nhìn chung, các ngân hàng tăng cường phát hành trái phiếu trong năm 2025, song song với việc thanh toán trước hạn nhiều lô trái phiếu trước đó.

Ngân hàng rộn ràng phát hành trái phiếu (Ảnh: DT).

Vượt nhóm bất động sản về tổng giá trị huy động

Thực tế, các ngân hàng thương mại là đối tượng huy động mạnh qua trái phiếu những năm gần đây, chỉ sau nhóm bất động sản. Dữ liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tháng 9 ghi nhận, ngân hàng dẫn đầu về giá trị phát hành, đạt hơn 17.000 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng qua, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt xấp xỉ 398.000 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng chiếm 73% trong số này, tiếp đến là bất động sản, chứng khoán và sản xuất.

Trong đó, MB là nhà băng huy động nhiều nhất qua kênh này với 6.000 tỷ đồng, sau đó đến LPBank, Ngân hàng Á Châu (ACB) và HDBank. Do nhu cầu bổ sung nguồn lực trung dài hạn, trái phiếu ngân hàng đều có kỳ hạn trên 3 năm. Một số lô của BIDV và TPBank kéo dài 10-15 năm.

Còn theo thống kê của S&I Rating, tính đến quý III, thị trường có 144 đợt phát hành trái phiếu, trong đó 143 đợt với tổng giá trị 148.000 tỷ đồng, và một đợt phát hành ra nước ngoài của VPBank trị giá 300 triệu USD.

Dù khối lượng giao dịch quý III giảm 26% so với quý II, song ghi nhận từ S&I Rating cho thấy các ngân hàng như Techcombank, BIDV, ACB tăng phát hành trái phiếu.

Thống kê các đợt phát hành lớn riêng tháng 9 cũng có tên nhiều nhà băng “góp mặt”, như MB đạt 6.000 tỷ đồng, VIB hơn 2.000 tỷ đồng; VPBank đạt 2.800 tỷ đồng, ACB là 3.000 tỷ đồng.

Dưới góc nhìn chuyên gia, chia sẻ tại một hội thảo mới đây, ông Nguyễn Minh Đức - Phó trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh, S&I Rating - nhấn mạnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang trong quá trình định hình lại sau giai đoạn biến động mạnh.

Ông Đức chỉ ra tỷ lệ chậm trả trong nhóm bất động sản vẫn cao, song khung pháp lý mới cùng yêu cầu xếp hạng tín nhiệm bắt buộc sẽ góp phần tăng tính minh bạch, củng cố niềm tin nhà đầu tư và mở ra dư địa phát triển cho thị trường.

Theo ông, năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng tới 35% và đạt đỉnh trong năm đó. Cùng thời điểm, thị trường trái phiếu cũng ghi nhận giá trị giao dịch và giá trị lưu hành ở mức cao nhất lịch sử. Nhưng đến năm nay, trong khi thị trường cổ phiếu tiếp tục tăng mạnh, thì thị trường trái phiếu vẫn đang trong quá trình tái định hình.