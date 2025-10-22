Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng, bị bán tháo mạnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 151,5-152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch 1 triệu đồng. Mức đỉnh trước đó của mặt hàng này là 153,6-154,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, mỗi lượng vàng miếng đã giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được niêm yết ổn định ở mức 149,6-151,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước giảm mạnh cùng chiều với thị trường quốc tế. Trên thế giới, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.110 USD/ounce, giảm 250 USD so với phiên trước, tương đương mức giảm 5,5%. Đây là mức giảm mạnh nhất từng ghi nhận trong một phiên giao dịch.

Nếu so với đỉnh giá ghi nhận gần đây ở 4.381 USD/ounce, giá kim loại quý đã mất gần 280 USD/ounce.

Mặt hàng vàng trang sức được bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, ngày 20/10, giá vàng đã chạm mức cao kỷ lục 4.381,21 USD/ounce, tương đương tăng hơn 60% kể từ đầu năm, được hỗ trợ bởi bất ổn địa chính trị - kinh tế, kỳ vọng cắt giảm lãi suất và hoạt động mua ròng mạnh mẽ từ các ngân hàng Trung ương.

"Dù giá vàng giảm, nhiều người vẫn chọn mua vào. Nhưng mức biến động tăng vọt gần đây ở vùng đỉnh được xem như tín hiệu khuyến khích cho một đợt chốt lời ngắn hạn", ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập nhận định.

Bên cạnh đó, chỉ số đồng bạc xanh là USD-Index tăng 0,4% cũng khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. USD và vàng thường diễn biến trái ngược nhau.

"Tâm lý ưa rủi ro của các nhà đầu tư gia tăng trên thị trường đầu tuần này là yếu tố bất lợi đối với các kim loại trú ẩn an toàn như vàng", ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cao cấp tại đơn vị chuyên về giao dịch kim loại Kitco Metals nhận định.

Giới giao dịch đang chờ dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 24/10 sau thời gian bị trì hoãn vì Chính phủ Mỹ đóng cửa. Số liệu CPI tháng 9 được dự báo tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, Chính phủ Mỹ đã đóng cửa 20 ngày. Tuần trước, các thượng nghị sĩ lần thứ 10 thất bại trong việc phá vỡ thế bế tắc, khiến nhiều dữ liệu kinh tế chủ chốt không thể công bố.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%) tại cuộc họp vào tuần tới. Thị trường cũng tin rằng cơ quan này giảm lãi suất một lần nữa vào tháng 12. Vàng có xu hướng tăng trong môi trường lãi suất thấp.

Nhà đầu tư cũng theo dõi sát cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tuần tới.