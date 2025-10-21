Một giáo viên trúng Vietlott gần 180 tỷ đồng

Chiều 21/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải cho khách hàng là anh N.V.H. trúng giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55. Giải thưởng này trị giá gần 180 tỷ đồng, kỳ quay mở thưởng hôm 30/9.

Giải thưởng này trước đó được cộng dồn trong hơn 2,5 tháng. Gần nhất, Jackpot 1 tìm được chủ nhân là hôm 12/7, với trị giá gần 345 tỷ đồng. Đây cũng là giải thưởng có trị giá lớn nhất kể từ khi công ty này bắt đầu kinh doanh xổ số điện toán năm 2016.

Khách hàng đeo mặt nạ nhận giải (Ảnh: Vietlott).

Anh H., người may mắn, hiện là giáo viên và sinh sống tại TP Đà Nẵng, có thói quen giải trí hàng ngày với xổ số. Mỗi lần, anh mua từ 20.000-30.000 đồng. Anh kể: “Hôm đó, sau vài kỳ quay số, tôi ra điểm bán hàng quen để mua vé mới và dò các vé cũ tại thiết bị kiểm tra. Trong các vé đã mua có một vé trúng thưởng với giá trị hơn 179 tỷ đồng, tôi không tin mình có thể trúng thưởng với số tiền lớn như vậy".

Anh H. cũng cho biết trước đây đã nhiều lần trúng các giải nhỏ từ 30.000 đến 50.000 đồng nhưng giải thưởng lần này quá lớn, vượt sức tưởng tượng. Vì vậy, anh H. sẽ lên kế hoạch sử dụng số tiền này một cách cẩn trọng, hợp lý để giúp cho cuộc sống của gia đình và người thân được tốt hơn.

Theo quy định, anh H. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại địa phương phát hành vé là TP Đà Nẵng, với tổng giá trị hơn 17,9 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng). Sau khấu trừ, anh thực nhận khoảng 161 tỷ đồng.