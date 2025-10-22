Vàng lao dốc, bitcoin bứt phá: Cuộc lật đổ nghìn tỷ USD bắt đầu?

Thị trường tài chính toàn cầu gần đây đã chứng kiến những diễn biến trái chiều đầy kịch tính giữa 2 loại tài sản được quan tâm bậc nhất, đó là vàng và bitcoin. Trong khi kim loại quý vừa trải qua một đợt điều chỉnh mạnh sau khi chạm đỉnh lịch sử thì đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới lại cho thấy sức bật đáng chú ý.

Sự dịch chuyển này không chỉ phản ánh tâm lý thị trường mà còn dấy lên cuộc tranh luận kinh điển, rằng đâu mới là nơi trú ẩn tối thượng trong kỷ nguyên số?

Kẻ lùi bước, người tăng tốc

Trong những ngày gần đây, giá vàng đã giảm mạnh sau khi thiết lập kỷ lục mới trên 4.300 USD/ounce. Phiên giao dịch ngày 21/10 chứng kiến giá kim loại quý này sụt giảm mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, một động thái cho thấy các nhà đầu tư đang chốt lời sau một đợt tăng giá kéo dài.

Đà tăng phi mã trước đó được thúc đẩy bởi lo ngại về bất ổn địa chính trị, nợ công và sự mất giá của các đồng tiền pháp định, khiến các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân đổ xô tích trữ.

Trái ngược với sự hạ nhiệt của vàng, bitcoin lại có dấu hiệu phục hồi. Sau một giai đoạn điều chỉnh, giá trị của đồng tiền này đã tăng trở lại, dao động quanh ngưỡng 108.000 USD. Diễn biến trên cho thấy khẩu vị rủi ro của giới đầu tư đang quay trở lại, được hỗ trợ bởi những tín hiệu tích cực từ kinh tế vĩ mô và kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sự đối lập này làm nổi bật vai trò khác biệt của hai loại tài sản. Vàng là hầm trú ẩn truyền thống khi thị trường bất ổn trong khi bitcoin ngày càng có tương quan với các tài sản rủi ro như cổ phiếu công nghệ, hưởng lợi khi dòng tiền tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.

Nhiều chuyên gia dự đoán các quỹ đầu tư bitcoin có thể sớm vượt quy mô vàng (Ảnh: Getty).

Cuộc tranh luận của những "gã khổng lồ"

Câu chuyện về vàng và bitcoin càng trở nên nóng hơn với những phát ngôn từ các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới tài chính.

Nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao (CZ), là một trong những người có niềm tin mãnh liệt nhất vào tương lai của bitcoin. Ông nhiều lần công khai dự đoán rằng vốn hóa thị trường của bitcoin cuối cùng sẽ vượt qua con số khổng lồ khoảng 30.000 tỷ USD của vàng.

"Tôi không biết chính xác khi nào, có thể sẽ mất thời gian, nhưng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra", CZ khẳng định trên mạng xã hội X. Ông lập luận rằng ưu thế kỹ thuật số, tính phi tập trung và khả năng giao dịch không biên giới khiến bitcoin trở thành một kho lưu trữ giá trị ưu việt hơn trong thế giới hiện đại.

Đồng quan điểm, Anthony Scaramucci, nhà sáng lập SkyBridge Capital, ví bitcoin như "vàng kỹ thuật số" và cho rằng nó có thể dễ dàng đạt đến mức vốn hóa thị trường 15.000 tỷ USD.

Ông nhấn mạnh sự thay đổi trong tư duy của thế hệ trẻ - những người cảm thấy thoải mái với tài sản kỹ thuật số hơn là vàng vật chất. Scaramucci cũng chỉ ra rằng sự ra đời của các quỹ ETF bitcoin đã mở ra một cánh cửa lớn cho dòng vốn từ các nhà đầu tư tổ chức, tạo ra lực đẩy bền vững cho giá trị của đồng tiền này.

Ở phía đối diện, Peter Schiff, một nhà kinh tế học và người ủng hộ vàng lâu năm, luôn đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với bitcoin. Ông gọi bitcoin là "vàng của kẻ ngốc" và cho rằng câu chuyện "vàng kỹ thuật số" đang bị lung lay khi giá vàng thật tăng vọt.

Schiff cảnh báo về một đợt sụp đổ sắp tới của thị trường tiền điện tử, có thể gây ra làn sóng phá sản và rủi ro hệ thống. Ông lập luận rằng trong bối cảnh bất ổn, vàng vẫn là hàng rào phòng thủ đáng tin cậy nhất với lịch sử hàng nghìn năm, điều mà bitcoin không thể so sánh được.

Đằng sau sự dịch chuyển: Dòng vốn, tâm lý và chính sách

Sự vận động trái chiều gần đây giữa vàng và bitcoin có thể được xem là một quá trình "tái phân bổ chiến thuật" của dòng vốn. Khi vàng bị mua quá mức và đạt đỉnh, các nhà đầu tư có xu hướng chốt lời và chuyển một phần vốn sang các tài sản rủi ro hơn nhưng có tiềm năng tăng trưởng cao hơn như bitcoin, đặc biệt khi tâm lý thị trường lạc quan trở lại.

Yếu tố chính sách tiền tệ từ Fed đóng vai trò then chốt. Những tín hiệu về việc tạm dừng thắt chặt và khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD và các công cụ có lãi suất cố định. Điều này tạo ra một môi trường thuận lợi cho cả vàng (vốn không sinh lãi) và bitcoin (được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát). Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của chu kỳ nới lỏng, tâm lý ưa thích rủi ro có thể giúp bitcoin hưởng lợi nhiều hơn.

Thêm vào đó, không thể bỏ qua yếu tố thế hệ. Các nhà đầu tư trẻ, lớn lên cùng công nghệ, có xu hướng tự nhiên nghiêng về bitcoin. Khi khối tài sản khổng lồ của thế hệ trước dần được chuyển giao, một phần trong đó có thể sẽ chảy vào thị trường tài sản kỹ thuật số, tạo ra một lực cầu dài hạn cho bitcoin.

Cuộc so kè giữa vàng và bitcoin không chỉ là chuyện giá cả, mà là cuộc đối đầu giữa quá khứ và tương lai, giữa giá trị truyền thống được bảo chứng và sức bật công nghệ đầy thách thức. Vàng vẫn là “bến đỗ an toàn” với sự hậu thuẫn của các ngân hàng trung ương, trong khi bitcoin đang trở thành biểu tượng của thế hệ nhà đầu tư mới - táo bạo, số hóa và khao khát tự do tài chính.

Diễn biến thị trường cho thấy dòng tiền toàn cầu đang linh hoạt hơn bao giờ hết, xoay chuyển tùy theo bối cảnh kinh tế và khẩu vị rủi ro. Đợt điều chỉnh của vàng hay cú phục hồi của bitcoin có thể chỉ là khúc dạo đầu trong một bản giao hưởng dài giữa hai “ông lớn” của thế giới tài sản.

Dù ai sẽ vượt lên trước, một điều rõ ràng: cả vàng lẫn bitcoin đang cùng viết lại luật chơi, buộc giới đầu tư phải tư duy lại về cách giữ và sinh lời trong kỷ nguyên đầy biến động này.