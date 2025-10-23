Tổng thống Trump hủy hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau ở Alaska hồi tháng 8 (Ảnh: AFP).

Phát biểu trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng hôm 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra ở Budapest.

“Cuộc gặp đó không mang lại cảm giác đúng đắn. Tôi cảm thấy chúng ta sẽ không đạt được điều cần đạt, nên tôi đã hủy nó”, chủ nhân Nhà Trắng cho hay.

Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng tiến hành đàm phán với Moscow trong tương lai. “Chúng ta sẽ làm điều đó sau này”, ông Trump nói thêm, nhưng không nêu rõ thời gian hay địa điểm cụ thể cho cuộc gặp tiếp theo.

Ông Trump nói thêm: “Điều duy nhất tôi có thể nói là mỗi lần tôi trò chuyện với ông Putin, cuộc nói chuyện đều rất tốt, nhưng rồi chẳng đi đến đâu cả. Chỉ đơn giản là chẳng đi đến đâu".

Sau cuộc điện đàm ngày 16/10 giữa 2 nhà lãnh đạo, Tổng thống Trump cho biết, ông sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Putin trong vòng 2 tuần tới tại Budapest, Hungary.

Giới chức Mỹ và Nga sau đó đều xác nhận ngay lập tức tiến hành các bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh này. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm được mô tả là “hiệu quả”. Tuy nhiên, sau cuộc trao đổi qua điện thoại, 2 bên không đạt được thỏa thuận về kế hoạch gặp mặt trực tiếp nhằm thống nhất các chi tiết cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin.

Trước đó, hôm 21/10, ông Trump cho biết ông vẫn đang cân nhắc kế hoạch hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin sau khi Nga từ chối đề xuất ngừng bắn ngay lập tức với Ukraine.

“Tôi không muốn có một cuộc gặp vô ích. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Vì vậy, tôi sẽ xem mọi chuyện diễn biến ra sao. Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định”, ông nói. Khi đó, ông tuyên bố sẽ công bố quyết định trong vòng 2 ngày.

Phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump được đưa ra không lâu sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, với lý do Moscow “thiếu thiện chí nghiêm túc trong tiến trình hòa bình Ukraine”.

Các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, cùng các công ty con của họ.

Tuy vậy, Tổng thống Mỹ thừa nhận ông không chắc liệu các biện pháp này có thể khiến Nga thay đổi lập trường về cuộc xung đột ở Ukraine hay không. “Hy vọng họ sẽ trở nên hợp lý hơn, và hy vọng Ukraine cũng vậy. Để có hòa bình, cần có sự hợp tác từ cả 2 phía”, ông Trump nhấn mạnh.

Nga hiện chưa bình luận về động thái mới của chính quyền Tổng thống Trump, song hôm 22/10, Điện Kremlin cho biết thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa được ấn định, đồng thời nói thêm rằng cả ông Putin lẫn ông Trump đều không muốn lãng phí thời gian.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói thêm rằng đang có rất nhiều thông tin sai lệch, lời đồn và tin đồn xoay quanh hội nghị thượng đỉnh, và phần lớn trong số đó là không đúng sự thật.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định không có bất cứ trở ngại lớn nào đối với kế hoạch thượng đỉnh Nga - Mỹ.