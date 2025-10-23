Bellingham ghi bàn, Real Madrid nhọc nhằn đánh bại Juventus

Tiếp đón Juventus trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid tung ra sân đội hình gồm nhiều ngôi sao tấn công như Vinicius, Guler, Mbappe, Bellingham, nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi được trao cho Valverde và Tchouameni.

Bên phía Juventus, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Vlahovic, Yildiz. Đại diện Serie A quyết tâm giành điểm trong chuyến làm khách ở Madrid và họ chọn lối chơi phòng ngự phản công.

Juventus gây ra nhiều khó khăn cho Real Madrid (Ảnh: Getty).

Real Madrid là đội chủ động nhập cuộc, đẩy cao đội hình với hy vọng sớm tìm được bàn thắng mở tỷ số. Juventus bố trí đội hình thấp, chủ động chọn cách chơi phản công và họ mới là những người tạo ra những cơ hội nguy hiểm hơn trong 15 phút đầu tiên.

Với sự cơ động của các tiền vệ, Real Madrid dần chiếm toàn bộ thế trận và tạo ra các tình huống hãm thành liên tục. Tuy nhiên, Diaz, Guler và Mbappe đều không thể thắng được thủ thành Di Gregorio ở các tình huống đối mặt.

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng được ghi. Sang hiệp 2, Juventus vẫn chọn cách chơi phòng ngự phản công và họ cũng suýt có bàn mở tỷ số ở phút 50.

Dusan Vlahovic tăng tốc phản công nhanh từ sân nhà, đối mặt với Thibaut Courtois, nhưng cú dứt điểm của anh lại không thắng được thủ môn của Real Madrid. "Kền kền trắng" thi đấu bế tắc, nhưng họ có các ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc.

Bellingham ghi bàn mang về 3 điểm cho Real Madrid (Ảnh: Getty).

Phút 57, Vinicius thực hiện tình huống đi bóng kỹ thuật trong vòng cấm Juventus trước khi thực hiện cú dứt điểm chéo góc đưa bóng dội cột dọc. Bellingham có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành đánh bại thủ môn Di Gregorio mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid.

Real Madrid tiếp tục ép sân và nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành Di Gregorio, Juventus có lẽ sẽ phải nhận thêm bàn thua sau các tình huống dứt điểm của Mbappe và Diaz ở những phút còn lại của trận đấu.

Nhọc nhằn đánh bại Juventus trên sân nhà, Real Madrid duy trì thành tích toàn thắng và đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng UEFA Champions League với 9 điểm. Đoàn quân HLV Xabi Alonso có đà tâm lý thuận lợi trước khi gặp Barcelona ở La Liga cuối tuần này.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Asensio, Militao, Valverde, Tchouameni, Diaz, Vinicius, Guler, Mbappe, Bellingham.

Bàn thắng: Bellingham 57’.

Juventus: Di Gregorio, Gatti, Rugani, Kelly, Kalulu, Thuram, McKennie, Cambiaso, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz.