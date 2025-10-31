Nhà máy điện rác Seraphin của Tập đoàn AMACCAO có gì khác biệt?

Từ đó, Seraphin - AMACCAO trở thành trở thành “người mở đường” định hình chuẩn mực mới cho các công trình xử lý rác tiếp theo tại Việt Nam.

Toàn cảnh nhà máy điện rác Seraphin

Nhìn từ xa, nhà máy Seraphin nổi bật với sắc trắng óng ánh, phản chiếu ánh sáng từ tấm bê tông cốt sợi thủy tinh ốp bề mặt đặc biệt GRC - vật liệu thường chỉ xuất hiện trong các công trình 5 sao như nhà hát, khách sạn…

Chỉ hơn 3 năm từ khi cấp phép xây dựng đến khi vận hành, công trình đã trở thành kỳ tích về tiến độ trong khi các nhà máy khác phải mất 5-8 năm. Đặc biệt hơn khi đây cũng là nhà máy điện rác quy mô lớn đầu tiên do doanh nghiệp Việt làm chủ đầu tư. Với công suất vượt trội, Seraphin hiện nằm trong nhóm nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam cũng như khu vực.

Khác biệt hẳn với kiểu nhà máy, nhà xưởng truyền thống, Seraphin được xây dựng hoàn toàn bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn kiên cố, bề thế và hiện đại. Bao quanh công trình là không gian cảnh quan được quy hoạch bài bản theo chuẩn quốc tế, hài hòa và xanh mát, mang đến cảm giác như đang hòa mình trong một khu sinh thái.

Trung tâm điều hành - “bộ não số” của nhà máy - ứng dụng công nghệ số hóa, tự động hóa và AI tiên tiến bậc nhất giúp quy trình vận hành đồng bộ, hiện đại và hoàn toàn tự động.

Với 3 lò đốt hiện đại áp dụng công nghệ đốt rác phát điện Martin (CHLB Đức), đã được châu Á hóa để phù hợp với rác thải chưa phân loại tại Việt Nam, nhà máy hiện xử lý 2.250 tấn rác/ngày và tạo ra 37MW điện sạch.

Nhờ tối ưu về công nghệ, nhà máy giúp giảm 97-98% thể tích rác phải chôn lấp, đồng thời hướng tới kinh tế tuần hoàn: nước sau xử lý tuần hoàn sử dụng trong nhà máy, tro xỉ dùng sản xuất gạch không nung, bê tông đúc sẵn; điện năng bổ sung vào lưới điện quốc gia...

Để đảm bảo toàn bộ chỉ tiêu khí thải đạt tiêu chuẩn châu Âu - vốn nghiêm ngặt gấp nhiều lần so với quy chuẩn Việt Nam - nhà máy đã đầu tư hệ thống máy móc thiết bị cao cấp cũng như đầu tư cho các loại vật tư, vật liệu phụ trợ khác... Nhờ vậy, khí thải sau xử lý của Seraphin không chỉ đáp ứng chuẩn mực quốc tế mà còn thân thiện với môi trường.

Nhà máy không chỉ đốt rác mà còn “đốt” dần nỗi trăn trở đã kéo dài hàng vài chục năm của người dân và Thành phố. Tại đây, rác thải biến thành nguồn lực, vấn đề chuyển thành giá trị - một biểu hiện sinh động của nền kinh tế tuần hoàn.

Nước rỉ rác sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột A, QCVN - không màu, không mùi, hoàn toàn giống nước tự nhiên và được tuần hoàn tái sử dụng trong nhà máy.

Ngay trong lòng nhà máy, Trung tâm Giáo dục Môi trường được thiết kế sống động, trưng bày mô hình trực quan, hình ảnh thực tế và sơ đồ công nghệ hiện đại, sẵn sàng chào đón học sinh, sinh viên đến tham quan và trải nghiệm học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Đời sống của cán bộ công nhân viên tại nhà máy cũng được quan tâm toàn diện, với khu văn phòng và nhà ở được quy hoạch bài bản, đầy đủ các phòng chức năng và tiện nghi.

Nhà máy điện rác Seraphin - AMACCAO không chỉ xử lý rác hiệu quả cho Hà Nội, mà còn tiên phong kiến tạo chuẩn mực mới với công nghệ hiện đại, cảnh quan thân thiện, mô hình giáo dục môi trường và định hướng phát triển kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn - kinh tế số - kinh tế tư nhân.