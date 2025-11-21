Xuất khẩu tôm tăng tốc, hé lộ thị trường lớn nhất

Xuất khẩu tôm của Việt Nam đang ghi nhận bước phục hồi mạnh sau giai đoạn trầm lắng. Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 10 tháng, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 3,9 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) đạt hơn 1,1 tỷ USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu tôm sang thị trường này ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong các thị trường và Trung Quốc vẫn duy trì vị trí dẫn đầu về nhập khẩu tôm của Việt Nam, chiếm 28,2% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này.

Trong đó, tôm loại khác (trừ tôm chân trắng và tôm sú) chiếm 65,6% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm sang Trung Quốc, với 633 triệu USD, tăng 139% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, nhóm tôm sống, tươi, đông lạnh đạt tới 614 triệu USD, tăng 145%. Ngoài ra, xuất khẩu tôm chân trắng đạt 247 triệu USD, tăng 3%, trong khi đó tôm sú đạt 86 triệu USD, tăng 7,7%.

Tôm hùm là một trong số mặt hàng được người dân Trung Quốc ưa chuộng (Ảnh: Toàn Vũ).

Ngoài Trung Quốc, xuất khẩu tôm Việt Nam sang nhiều thị trường cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. Trong 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu tôm sang khối CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ; riêng tháng 10 đạt 121 triệu USD. Đây vẫn là khu vực mang lại sự ổn định cho doanh nghiệp nhờ nhu cầu bền vững tại Nhật Bản, Canada và Australia.

Tại Mỹ - từng là đầu tàu xuất khẩu của tôm Việt - trong 10 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 702 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10 đạt 114 triệu USD, cho thấy nhu cầu tại thị trường này duy trì ở mức tốt, dù doanh nghiệp vẫn chịu áp lực cạnh tranh từ Ecuador và Ấn Độ.

Đối với Liên minh châu Âu (EU), kim ngạch xuất khẩu tôm trong 10 tháng đạt 487 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ. Tháng 10 ghi nhận 53 triệu USD, phản ánh nhu cầu ổn định với các dòng sản phẩm chế biến, có chứng nhận và giá trị gia tăng.

Các chuyên gia dự báo nhập khẩu tôm của Trung Quốc có thể tăng nhẹ trong quý IV, nhờ nhu cầu phục vụ mùa lễ hội và Tết Nguyên đán 2026. Xu hướng tiêu thụ sản phẩm cao cấp như tôm sống, tôm hùm và tôm sú cỡ lớn sẽ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng.

Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa trước đây là nơi nuôi tôm hùm bông đứng đầu cả nước (Ảnh: Trung Thi).

Tuy nhiên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho rằng rủi ro từ chính sách kiểm soát biên mậu và thay đổi quy định hải quan vẫn là yếu tố cần lưu ý, bởi chỉ một thay đổi nhỏ về truy xuất nguồn gốc hoặc an toàn thực phẩm cũng có thể khiến dòng hàng bị gián đoạn.

Hiệp hội cho rằng Trung Quốc được coi là động lực tăng trưởng quan trọng của tôm Việt Nam trong năm nay. Tuy nhiên, cơ hội lớn luôn đi kèm thách thức bởi thị trường Trung Quốc thay đổi nhanh, chính sách nhập khẩu thường xuyên điều chỉnh và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Để giữ vững đà tăng và phát triển bền vững, hiệp hội cho rằng doanh nghiệp tôm Việt cần tái định vị chiến lược theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và giá trị gia tăng cao hơn, từ đó khẳng định vị thế của tôm Việt trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Đồng thời doanh nghiệp xuất khẩu phải chuyên nghiệp, chuẩn hóa quy trình và theo sát các quy định mới để tận dụng tốt cơ hội.