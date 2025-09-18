Hà Nội khánh thành nhà máy biến rác thành điện Seraphin

Ngày 18/9, được sự chấp thuận và dưới sự chủ trì của UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn AMACCAO cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Xanh Seraphin đã khánh thành Nhà máy điện rác Seraphin.

Công trình được đánh giá là nhà máy điện rác quy mô lớn, đẹp và hiện đại. Đây cũng là nhà máy điện rác quy mô lớn đầu tiên do Doanh nghiệp Việt làm chủ đầu tư tại Việt Nam. Dự án chỉ mất hơn 3 năm là hoàn thành trong khi các dự án điện rác khác trung bình mất 5-8 năm.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Tập đoàn AMACCAO chia sẻ: “Chúng tôi xác định, dấu mốc này chỉ là bước khởi đầu, và kết quả còn rất khiêm nhường. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để vận hành, khai thác công trình hoạt động hiệu quả, bền vững, xứng đáng với sự ủng hộ, tin tưởng của lãnh đạo, đối tác và nhân dân”.

Nhà máy điện rác Seraphin được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu kiểu mới trong xử lý chất thải rắn đô thị, góp phần làm thay đổi diện mạo môi trường Thủ đô và là bước đi tiên phong cho các địa phương khác trên cả nước.

Đáng chú ý, nhà máy này được áp dụng quy trình xử lý rác cũng như công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến. Toàn bộ rác thải đầu vào được xử lý và chuyển hóa thành nguồn điện sạch cùng các sản phẩm phụ được tái chế, góp phần phục vụ hiệu quả cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu phát thải đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu và đạt vượt xa tiêu chuẩn Việt Nam.

Nhà máy điện rác Seraphin (Ảnh: AMACCAO).

Nhà máy điện rác Seraphin góp phần tái định nghĩa khái niệm về một nhà máy xử lý rác, không phải là nơi ô nhiễm, nặng nề, mà là công trình xanh sạch đẹp và thân thiện với cộng đồng, hiện đại trong vận hành và chuẩn mực về môi trường.

Hiện nay, Seraphin đã vận hành xử lý 2.250 tấn rác/ngày, tạo ra 37 MW điện/giờ, với các chỉ tiêu phát thải được kiểm soát, đạt tiêu chuẩn châu Âu.