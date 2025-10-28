Khi kè bê tông Châu Âu Nam - AMACCAO hóa "tuyến phòng thủ" cho hạ tầng Việt

Thời tiết cực đoan và lời cảnh báo từ những con số

Với đặc điểm địa hình dày đặc sông suối, ao hồ cùng hơn 3.200km bờ biển, Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu tác động trực tiếp từ thiên tai. Những năm gần đây, mưa lớn kéo dài, lũ quét và sạt lở đất không còn là hiện tượng bất thường, mà đang dần trở thành “bình thường mới” trong bức tranh khí hậu của quốc gia.

Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, thiên tai đã gây thiệt hại khoảng 35.000 tỷ đồng, với 6 cơn bão lớn đổ bộ gây hậu quả nặng nề về người và của. Riêng tình trạng sạt lở bờ sông, ven biển, hồ chứa… đã khiến hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp, nhiều tuyến đê, đường giao thông và khu dân cư bị uy hiếp nghiêm trọng.

Các công trình kè là giải pháp chắc chắn, đáng tin cậy giúp bảo vệ và gia cố các khu vực ven biển, sông, hồ (Ảnh: AMACCAO).

Những con số ấy là lời cảnh tỉnh rõ ràng về tính cấp bách của việc đầu tư hạ tầng phòng chống sạt lở, đặc biệt tại các khu vực ven sông, ven biển - nơi sự xói mòn từng ngày có thể cuốn trôi không chỉ đất đai, mà cả sinh kế, sinh mạng của người dân.

Từ “đắp đê thủ công” đến “lá chắn bê tông” thời hiện đại của Châu Âu Nam

Thực tế, Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển rất sớm về hạ tầng đê điều do đặc điểm khí hậu nhiệt đới, gần biển, phần lớn người dân vẫn gắn bó với nghề trồng lúa nước dọc các lưu vực hạ nguồn các con sông lớn của Đông Á và Đông Nam Á.

Ngay từ thế kỷ thứ X, sau khi chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc, Ngô Quyền đã cho dân xây dựng những tuyến đê sông Hồng đầu tiên. Lúc này, đê chủ yếu được đắp bằng đất, đá hộc, với sức người đấu lại sức thiên nhiên.

Ngày nay, với khoa học vật liệu hiện đại cùng năng lực sản xuất mạnh mẽ hơn, các công trình kè và cừ ván bê tông cốt thép đang trở thành giải pháp chắc chắn và bền vững. Tiên phong trong lĩnh vực này, Châu Âu Nam (Tập đoàn AMACCAO) đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng những “tuyến phòng thủ” vững chãi dọc mọi miền đất nước.

Với 30 năm kinh nghiệm trong sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, Châu Âu Nam hiện có 11 nhà máy quy mô lớn, vận hành hơn 40 dây chuyền sản xuất đồng bộ theo tiêu chuẩn châu Âu. Với đội ngũ kỹ sư tay nghề cao và chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm, doanh nghiệp này có thể đáp ứng những đơn hàng khối lượng lớn, tiến độ gấp và yêu cầu kỹ thuật khắt khe nhất.

Với Châu Âu Nam - AMACCAO, mỗi sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu, cải tiến, sáng tạo cho phù hợp với yêu cầu mới của thị trường (Ảnh: AMACCAO).

Các sản phẩm thương hiệu AMACCAO của Châu Âu Nam đa dạng từ cấu kiện hạ tầng thông dụng như ống cống, hố ga, rãnh thoát nước, đến những sản phẩm đặc thù phục vụ công trình ven sông, ven biển, trong đó nổi bật là hệ thống kè, cừ ván bê tông cốt thép dự ứng lực SW, và tấm trồng cỏ cốt sợi PP (Polypropylene) - một giải pháp độc quyền của doanh nghiệp giúp xanh hóa bề mặt, mang lại cảnh quan hài hòa tự nhiên.

Được xem là “vũ khí chiến lược” trong hệ sinh thái bê tông Châu Âu Nam, mỗi tấm kè được sản xuất bằng bê tông mác cao, kết hợp vật liệu cường độ lớn và phụ gia nhập khẩu, đảm bảo khả năng chống nứt, chống thấm và chống xâm thực - ba yếu tố sống còn trong môi trường nước mặn, sóng lớn.

Trong nhóm kè sông, Châu Âu Nam cung cấp các tấm kè phẳng và tấm trồng cỏ, ứng dụng nhiều cho các công trình sông, hồ, mương thuỷ lợi, kênh dẫn nước, các khu resort nghỉ dưỡng.

Cả hai sản phẩm đều sử dụng cốt thép cường độ cao và bê tông cốt sợi PP, giúp tăng độ kháng uốn của bê tông, chống nứt bề mặt bê tông do co ngót nhiệt, duy trì tuổi thọ cao hơn so với bê tông thông thường.

Với kè sông biển, Châu Âu Nam cung cấp sản phẩm tấm kè phá sóng với nhiều loại hình thể khác nhau, bảo vệ bờ biển trước nguy cơ xâm thực, triều cường và biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, cừ ván bê tông dự ứng lực SW (300 - 1200) được ứng dụng rộng rãi cho các công trình kè sông lẫn kè biển, đặc biệt là tại các khu vực có địa chất yếu, giúp giữ ổn định bờ kè, chống xói mòn, hiệu quả về mặt mỹ quan và tối ưu diện tích thi công. Đây cũng là giải pháp thay thế cho phương án kè đá hộc truyền thống vốn dễ hư hỏng và tốn kém chi phí bảo dưỡng.

Theo đại diện Châu Âu Nam, các giải pháp này được phát triển hướng tới sự bền vững, với chất lượng vật liệu vượt trội. Dựa trên nền tảng là các cấu kiện bê tông phổ thông, mỗi sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu, cải tiến, sáng tạo cho phù hợp với yêu cầu mới của thị trường, đáp ứng tốt những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của chủ đầu tư.

Đó cũng là lý do Châu Âu Nam - AMACCAO trở thành đối tác tin cậy trong nhiều dự án quy mô lớn trải dài từ Bắc chí Nam.

Dấu ấn tại những công trình từ Bắc chí Nam

Tại Hà Nội, các dự án cải tạo kè Sông Đào, Sông Thiếp và kè sông Nhuệ đã sử dụng hàng nghìn tấm kè bê tông cốt sợi PP và cừ ván SW, góp phần cải thiện hệ thống thoát nước đô thị, hạn chế sạt lở bờ sông.

Ở Quảng Ninh, dự án kè ven biển Hạ Long - Vân Đồn và khu đô thị Phương Đông Vân Đồn ghi nhận dấu ấn Châu Âu Nam với sản phẩm cừ ván SW600 - loại vật liệu chịu lực và chống xâm thực vượt trội.

Sản phẩm cừ SW của Châu Âu Nam - AMACCAO được áp dụng rộng rãi cho các công trình quy mô lớn như dự án kè Phương Đông Vân Đồn tại Quảng Ninh, Khu du lịch Đồi Rồng tại Đồ Sơn, kè sông Nhuệ tại Hà Nội… (Ảnh: AMACCAO).

Trong khi đó, tại Hải Phòng, khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn) sử dụng đồng bộ nhiều hạng mục của Châu Âu Nam như khối phá sóng, tấm kè lát mái, cừ ván bê tông, tạo nên tuyến kè kiên cố, đảm bảo an toàn lâu dài cho toàn khu vực ven biển.

Ngoài ra, Châu Âu Nam còn tham gia nhiều công trình công nghiệp, trong đó kè bảo vệ Nhà máy ô tô VinFast (Hải Phòng) là một ví dụ điển hình cho năng lực sản xuất, thi công và ứng dụng linh hoạt của doanh nghiệp.

Với chất lượng hàng đầu thị trường, mỹ quan đẹp, tuổi thọ lâu dài cùng giá thành phù hợp, các sản phẩm kè, cừ ván Châu Âu Nam giúp dự án thi công nhanh, gọn, đẹp, mang lại hiệu quả lớn cho chủ đầu tư.

Các công trình khi đưa vào vận hành sẽ không cần duy tu bảo dưỡng lớn, góp phần giải quyết tận gốc những bất cập nóng bỏng về sạt lở tại Việt Nam trước hiểm họa thiên tai.

Chuẩn bị sẵn năng lực đồng hành cùng hạ tầng quốc gia

Không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, Châu Âu Nam còn đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu, cải tiến công nghệ và phát triển bền vững. Doanh nghiệp vừa đưa vào vận hành Nhà máy Bê tông Đông Bắc Á - nhà máy cọc hiện đại và lớn nhất Đông Nam Á với công suất thiết kế 20.000 Md sản phẩm mỗi ngày.

Đại diện Châu Âu Nam chia sẻ: “Chúng tôi luôn theo đuổi triết lý làm nghề bền vững, đầu tư cho công nghệ và con người. Mục tiêu không chỉ là nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mà còn giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng - hướng đến nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số".

Châu Âu Nam - AMACCAO đồng hành xây dựng hạ tầng, góp phần ổn định cuộc sống và bảo vệ tài sản người dân (Ảnh: AMACCAO).

Song song với mở rộng quy mô, Châu Âu Nam cũng đa dạng hóa danh mục sản phẩm để đáp ứng mọi yêu cầu của các chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước. Từ các dự án dân sinh, thủy lợi đến công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, doanh nghiệp luôn duy trì cam kết: chất lượng, tiến độ, thẩm mỹ, chi phí hợp lý.