Thu giữ 11,8 tấn ma túy từ chiến dịch Con Rồng Mê Kông 7

Trong 2 ngày 18/11 và 19/11, tại Khánh Hòa, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) phối hợp với Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) cùng Văn phòng Liên lạc tình báo khu vực châu Á - Thái Bình Dương (RILO AP-WCO) tổ chức Hội nghị Tổng kết chiến dịch Con Rồng Mê Kông 7 (OMD 7). Hội nghị có gần 60 đại biểu từ các cơ quan hải quan và lực lượng thực thi pháp luật quốc tế tham dự.

Chiến dịch Con Rồng Mê Kông là sáng kiến hợp tác chung do Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc đề xuất, triển khai từ năm 2018 nhằm đấu tranh với hoạt động buôn bán ma túy, động vật - thực vật hoang dã và các sản phẩm thuộc danh mục CITES. Giai đoạn 7 của Chiến dịch tại Việt Nam được kích hoạt từ ngày 15/4 đến 15/9, với sự tham gia của 24 cơ quan hải quan, lực lượng chức năng và tổ chức quốc tế.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Cục Hải quan).

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Văn Đức - Phó chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) - cho biết đơn vị nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các đối tác trong chia sẻ thông tin, phối hợp kỹ thuật và tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Theo Cục Hải quan, từ năm 2022, khi Chiến dịch được đưa vào Tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Trung Quốc, quy mô và cơ chế triển khai OMD được mở rộng đáng kể. Trong 3 giai đoạn gần đây (OMD 5, 6 và 7), lực lượng hải quan tăng cường phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C05) và toàn bộ hệ thống hải quan địa phương.

Nhờ chia sẻ thông tin từ các đối tác như Trung Quốc, Australia, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản…, ngành hải quan Việt Nam phát hiện nhiều vụ ma túy lớn. Trong 10 tháng qua, lực lượng hải quan và các đơn vị chức năng đã xử lý 165 vụ, bắt 213 đối tượng, thu giữ 2,3 tấn ma túy các loại.

Ở cấp độ khu vực, OMD 7 ghi nhận kết quả sơ bộ ấn tượng với tổng cộng 1.155 vụ việc bị phát hiện và xử lý. Trong đó, các nước thành viên đã phát hiện 1.027 vụ liên quan đến ma túy, thu giữ 11,8 tấn cùng 1.745.000 viên ma túy tổng hợp. Đối với tiền chất, lực lượng chức năng xử lý 20 vụ, thu giữ 353kg và 3.800 viên. Tiền chất là thuật ngữ chỉ thuốc hoặc hợp chất, sau khi dùng, được chuyển hóa (nghĩa là được chuyển đổi trong cơ thể) thành một loại thuốc có hoạt tính dược lý.

Riêng lĩnh vực động, thực vật hoang dã, chiến dịch ghi nhận 108 vụ vi phạm, với tổng số tang vật bị thu giữ lên tới 4.951,9kg và 12.800 mẫu vật.

Đại diện UNODC đánh giá chiến dịch Con Rồng Mê Kông không chỉ là hoạt động nghiệp vụ mà còn là nền tảng cho sự tin tưởng và hợp tác dài hạn giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực. UNODC khẳng định tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, công cụ chia sẻ thông tin và các cơ chế phối hợp nhằm tăng cường năng lực chống tội phạm xuyên quốc gia.

Quang cảnh hội nghị tại Khánh Hòa (Ảnh: Cục Hải quan).

Ông Dương Hi (Yang Xi) - Cục trưởng Cục Chống buôn lậu, Hải quan Hạ Môn (Trung Quốc) - cảm ơn Việt Nam và các tổ chức quốc tế đã phối hợp tổ chức hội nghị, đồng thời đánh giá chiến dịch Con Rồng Mê Kông đã trở thành “thương hiệu hàng đầu” trong hợp tác thực thi pháp luật hải quan khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ông cho rằng giai đoạn 7 tiếp tục ghi dấu nhiều thành tựu trong trao đổi thông tin tình báo, điều tra - bắt giữ và xây dựng năng lực.

Tại hội nghị, đại diện Hải quan Việt Nam tái khẳng định cam kết của Chính phủ trong hợp tác chống buôn lậu ma túy, vận chuyển trái phép động vật hoang dã và các loại tội phạm xuyên quốc gia khác. Việt Nam kỳ vọng tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa các nước thành viên sẽ tiếp tục được duy trì trong các giai đoạn tiếp theo của Chiến dịch, góp phần xây dựng biên giới an toàn, khu vực ổn định và phát triển bền vững.