Chi tiết cấu trúc hội thảo thực thi ESG bằng khoa học công nghệ

Hội thảo "Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu tới hành động" sẽ được báo Dân trí tổ chức vào 13h30 ngày 26/11, tại khách sạn Pullman (Hà Nội). Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững".

Trong bối cảnh ứng dụng khoa học công nghệ và quản trị dữ liệu trở thành ưu tiên toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam đang chịu áp lực ngày càng lớn phải chuyển đổi theo chuẩn ESG. Tuy nhiên, câu hỏi "bắt đầu từ đâu" hay "ứng dụng thế nào cho hiệu quả" vẫn là bài toán khó với không ít doanh nghiệp.

Hội thảo được tổ chức nhằm tháo gỡ những vướng mắc, giúp doanh nghiệp hiểu rõ cách biến dữ liệu thành hành động, biến công nghệ thành sức mạnh nâng cao hiệu quả ESG.

Nội dung chương trình gồm 2 phần chính. Phần tham luận mở đầu với chia sẻ về các cơ hội mở ra khi doanh nghiệp thực hiện tốt quản trị dữ liệu gắn với ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình thực thi ESG, đồng thời liên hệ tới những ưu đãi dành cho nhóm doanh nghiệp thực thi xanh và số theo tinh thần Nghị quyết 68.

Tiếp đó, lãnh đạo doanh nghiệp thương mại dịch vụ sẽ chia sẻ kinh nghiệm triển khai khoa học công nghệ vào thực hành ESG trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và tiêu dùng.

Doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu cũng sẽ chia sẻ về việc sử dụng công nghệ để kiểm soát quy trình, tiết giảm chi phí, nâng cao tiêu chuẩn môi trường xã hội, cùng những bài học kinh nghiệm áp dụng cho các quy mô doanh nghiệp khác nhau.

Lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu với bài học điển hình cũng sẽ nêu rõ những hiệu quả điển hình đã đạt được, đồng thời đưa ra những "mách nước" về cách thức áp dụng phù hợp cho từng nhóm doanh nghiệp theo từng quy mô khác nhau.

Chuyên gia tại hội thảo cũng sẽ có những chia sẻ về việc triển khai khoa học công nghệ trong thực thi ESG sao cho hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu, dù nguồn lực tài chính ở mức vừa phải nhưng vẫn đảm bảo lộ trình ESG được xây dựng một cách bài bản và phù hợp, kể cả với doanh nghiệp SME.

Các đơn vị được vinh danh danh vị ESG Toàn diện tại Lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2024 (Ảnh: Mạnh Quân).

Phần thảo luận là điểm nhấn của chương trình, nơi các chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi để tìm ra các giải pháp giúp doanh nghiệp biến quá trình áp dụng chuyển đổi số và quản trị dữ liệu thành những kết quả có thể đo đếm. Qua đó, mang lại hiệu quả rõ ràng và tích cực với mức chi phí phù hợp.

Các diễn giả cũng sẽ cùng phân tích doanh nghiệp ở từng nhóm ngành nên bắt đầu từ đâu, cũng như xác định nguồn lực quan trọng nhất để triển khai thành công, bao gồm con người, tài chính hay công nghệ.

Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 có nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn như các tọa đàm, hội thảo, talkshow.. đem tới nhiều thông tin giá trị, hữu ích cho các tổ chức, doanh nghiệp đang thực thi ESG, quan tâm tới thực thi ESG, hướng tới phát triển bền vững.

Năm 2024, Diễn đàn ESG Việt Nam với chủ đề "Chiến lược phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới" gồm một chuỗi sự kiện, hoạt động, trong đó có Vietnam ESG Awards 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp, nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp.

31 đơn vị được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2024 đều là những doanh nghiệp lớn, có những dấu ấn và kết quả nhất định trong thực thi ESG. Trải qua 2 vòng đánh giá công tâm từ các thành viên của Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2024, những đơn vị được Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam vinh danh đều được đánh giá là xứng đáng.