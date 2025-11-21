Cơ hội cuối sở hữu căn hộ trung tầng được săn đón tại Hải Phòng

Từ sức nóng liên tiếp qua nhiều đợt mở bán, vị trí đắc địa nằm giữa hai dòng sông đến hệ tiện ích hoàn thiện thực tế, Eco Riverside tiếp tục củng cố sức hút trên thị trường.

Eco Riverside - sức hút của chất sống xanh hiện đại

Phối cảnh dự án Eco Riverside - Tây Hải Phòng (Ảnh: CĐT).

Giữa thời điểm thị trường bất động sản bắt đầu phân hóa rõ rệt, Eco Riverside nổi lên như một lựa chọn hiếm hoi tại Hải Phòng. Dự án tạo dấu ấn từ những ngày đầu ra mắt bởi sự kết hợp hài hòa giữa vị trí ven sông Thái Bình rộng thoáng, quy hoạch trung tầng 10 tầng hiếm có và phong cách sống xanh đặc trưng của hệ sinh thái Ecopark.

Đây là lợi thế không dễ tìm trong bối cảnh các đô thị mới thường ưu tiên xây dựng những cao ốc cao tầng với mật độ dày đặc hoặc các khu biệt thự, shophouse siêu đắt đỏ.

Eco Riverside được bao bọc bởi không gian xanh mát (Ảnh: CĐT).

Không chỉ sở hữu cảnh quan sông nước bình yên, Eco Riverside còn đem đến một môi trường sống trong lành hiếm có với mật độ xây dựng thấp và hệ tiện ích nội khu được phát triển theo hướng “resort tại gia”.

Cư dân không cần di chuyển xa để tận hưởng công viên ven sông, lối dạo bộ rợp bóng cây, các tiện ích thể thao đẳng cấp như bể bơi, sân tennis, không gian sinh hoạt cộng đồng hay những tiện ích thiết yếu cho đời sống hàng ngày.

Tất cả tạo nên một chuẩn sống mà vẻ đẹp của thiên nhiên, sự tiện nghi và riêng tư được đặt cạnh nhau một cách tinh tế.

Căn hộ mẫu studio 1 phòng ngủ của Eco Riverside (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh đó, cấu trúc sản phẩm của Eco Riverside cũng đa dạng. Với 5 tòa tháp cao 10 tầng và tổng cộng 845 căn hộ, dự án cung cấp đa dạng loại hình căn hộ từ Studio 33m² đến Penthouse Duplex 580m², đáp ứng mọi nhu cầu an cư và đầu tư.

Phong cách thiết kế nội thất tinh tế, tối giản mà sang trọng mang hơi thở Singapore cũng là một điểm cộng khiến Eco Riverside nổi lên như một dự án kiến tạo chất sống xanh cao cấp mới cho toàn khu vực.

Cơ hội cuối để sở hữu căn hộ Eco Riverside

Ngay trong những đợt mở bán đầu tiên, Eco Riverside đã thu hút hàng trăm khách hàng đặt chỗ và “cháy hàng” ở các căn view sông, căn góc và căn tầng trung - những sản phẩm được xem là dấu ấn của dự án. Sức nóng này, theo các đơn vị phân phối, không phải ngẫu nhiên mà đến từ sự hội tụ của nhiều lợi thế hiếm có trên thị trường.

Trước hết, trong bối cảnh quỹ đất ven sông tại Hải Phòng ngày càng giới hạn, Eco Riverside lại là số ít dự án căn hộ trung tầng ven sông. Điều này giúp Eco Riverside trở thành điểm nhấn nổi bật của thị trường bất động sản Tây Hải Phòng.

Dự án có tầm nhìn hướng sông Thái Bình (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh đó, với vị thế đắc địa cách trung tâm phường Tân Hưng chỉ vài phút lái xe, cùng sự kết nối thuận tiện đến các tỉnh lân cận, Eco Riverside trở thành lựa chọn phù hợp cho nhóm cư dân làm việc liên tỉnh hoặc dịch chuyển thường xuyên giữa các thành phố.

Nhiều chuyên gia nhận định mức giá của Eco Riverside ở thời điểm hiện tại đang khá cạnh tranh nếu đặt trong bối cảnh mặt bằng giá khu vực có xu hướng tăng theo sự hoàn thiện hạ tầng.

Những khách hàng chần chừ, khả năng lớn sẽ phải mua lại với mức chênh đáng kể trong tương lai gần – kịch bản quen thuộc với các dự án từng mang dấu ấn Ecopark trước đây.

Tiện ích nội khu đẳng cấp (Ảnh: CĐT).

Hiện nguồn cung căn hộ tại Eco Riverside còn số lượng hạn chế trong khi sức mua vẫn duy trì ổn định. Với những ai đang tìm kiếm một căn hộ hội tụ địa thế đẹp, thiết kế tối ưu và phù hợp tài chính, đây là thời điểm để ra quyết định.

Nguồn cung còn lại Eco Riverside được xem như “lượt mua cuối” dành cho những khách hàng đủ nhanh nhạy và nhìn thấy giá trị của khu đô thị đã hình thành và chứng minh sức hút trên thị trường.